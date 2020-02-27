خوفًا من الـ"كورونا".. عريس بحريني يضع لافتة في حفل زفافه: "السلام بس باليد"

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة البحرينة ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفايروس "كورونا المُستجد" إلى 33 حالة، وضع شاب بحريني "شرطًا غريبًا" على كل من يحضر حفل زفافه.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زفافٍ اشترط فيه العريس على الحضور السلام باليد فقط خوفًا من انتشار عدوى الفيروس.

لله درهم طبق المبدأ في زواج هذا اليوم من أجل سلمتنا وسلامتكم السلام مصافح باليد فقط 🌹❤️👍 pic.twitter.com/jlRuTcO3P7 — د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) February 25, 2020

وأظهر الفيديو، اللافتة وهي موضوعة في واجهة الدخول إلى حفل الزفاف بجانب موضع استقبال العريس للحضور؛ حيث كُتب فيها: " لسلامتكم وسلامتنا.. السلام باليد فقط " .

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أوضحت أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها البلاد هي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى المطار في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

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وتابعت الوزارة أن فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إحدى الحالات هي لمواطن قادم أيضًا من إيران وقد وصل إلى البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدنها، وفور شعوره بالأعراض المرتبطة بالفيروس تم نقله بالإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات.

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