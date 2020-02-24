خوفًا من الـ"كورونا".. قبيلة تمنع "التقبيل" وتكتفي بالمصافحة

أطلقت قبيلة آل بوجياش في محافظة المثنى جنوبي العراق مبادرة دعت فيها أبنائها الى "الإمتناع عن التقبيل" في المناسبات والاكتفاء بالمصافحة كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 2.600 شخص في الصين وتمدد إلى حوالي ثلاثين بلدًا.

وقال عضو هيئة الرأي في قبيلة آل بوجياش الشيخ منافي الجياشي لوسائل الإعلام إن "شيخ عموم القبيلة راجح رحيم قرر منع التقبيل في المناسبات كافة والاكتفاء بالمصافحة فقط، لمنع انتقال فيروس كورونا".

​

وقال أن الإجراء لقي ترحيبًا واسعًا من جميع أفراد القبيلة وكذلك قبائل أخرى، ونحن ندعم إجراءات الحكومة في مواجهة هذا المرض الخطير.

كما نشرت الصفحة الرسمية للقبيلة على موقع "فيسبوك" بيانًا جاء فيه: "عاجل ...... الوقايه خير من العلاج . أول قبيلة في العراق تتخذ إجرائات إحترازية ووقائية وتتصدى بقوه لفايروس كورونا - تثقيف وتوجيه وتوضيح اثناء المجالس عن خطر هذا المرض القاتل والوقايه منه. علمًا أن هذا الفايروس ينتقل عن طريق التنفس .لذلك ننصح بارتداء الكمامات وعدم التقبيل في المناسبات وخاصة الفواتح والأكتفاء بالمصافحه فقط .. آللهم أحفظ الجميع من كل مكروه أنك سميع مجيب.. ومن الله التوفيق".

​

يذكر أن عادة التقبيل يحظى باهتمام كبير في العراق كما في بلدان أخرى، وهو عرف اعتاد عليه المواطنون منذ عقود من الزمن خصوصًا في المناسبات والعزاء.

في حين اتخذت السلطات العراقية جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

ولم تعلن الحكومة العراقية عن تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

لمزيد من اختيار المحرر:

رفعوا شعار "الموت معًا".. مصابون بالكورونا يبصقون في وجه الأطباء لنقل العدوى للأخرين