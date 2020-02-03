"داعش" قتلت الطيار الأردني معاذ الكساسبة.. و"الكورونا" تحتجز شقيقه جودت

يصادف اليوم الاثنين الذكرى السنوية الخامسة لاعلان استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الارهابي.

وبعد أن وقع الطيار الأردني برتبة ملازم أول معاذ الكساسبة أسيرًا بأيدي تنظيم "تنظيم الدولة الإسلامية"، صباح يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2014، وذلك بعد سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة شمالي سوريا، قاموا بإعدامه حرقًا في 3 يناير 2015.

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وفي الوقت الذي يحي فيه الأردنيون ذكرى استشهاد معاذ، ضجت مواقع التواصل في الأردن بأنباء أفادت بدخول شقيقه (جودت) وعائلته إلى الحجر الصحي فور عودته من مينة ووهان الصينية السبت على متن طائرة أردنية.

ونشر الأخ الثاني لمعاذ (جواد)، الذي زار جودت في مستشفى الحجر الصحي في الأردن، عبر صفحته على "فيسبوك"، منشورًا أعلن فيه عن زيارة أخيه في الحجر الصحي شاكرًا جهود الفريق الطبي وطاقم الملكية الأردنية اللذين غامروا برحلتهم إلى الصين.

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جودت الكساسبة

داعش و الكورونا

وفي مقال حمل عنوان "داعش والكورونا" نقل جواد تفاصيل زيارته لشقيقه وعائلته في الحجر الصحي، جاء فيه:

ربما يكون عنوان مقالي غير محبب لكثير ممن يقرؤه و ربما يستغرب آخرون كيف أني استذكر هذه الأسماء المقيتة ولكنها تحفر في الذاكرة عميقاً بأسنّةٍ كالرماح تعصف بنا الأقدار كيفما تشاء.

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بمثل تاريخ هذا اليوم ٣\٢\٢٠١٥ ظهر فيديو مقيت وسيء لكل من لديه حس الإنسانية أصدره تنظيم داعش الإرهابي يظهر وحشية لم ترَ البشرية مثيلها بقتلهم وتمثيلهم بشقيقي الشهيد البطل معاذ الكساسبة وكلنا يعرف ما حدث بالتفاصيل، وبعد مرور خمسة أعوام بالضبط بتاريخ ٣\٢\٢٠٢٠ لا زال شقيقي جودت وزوجته وأبناؤه ليث ومعاذ يمكثون في الحجر الصحي في مستشفى البشير بعد أن أنقذتهم العناية الإلهية من براثن فايروس كورونا الجديد القاتل في مركز انتشاره مدينة ووهان الصينية والحمد لله انهم بخير.

ماذا قالت قائدة الطائرة الاردنية التي عادت بمواطنيها من الصين؟

عائلة صافي الكساسبة، هذه العائلة الأردنية الصغيرة التي تقطن محافظة الكرك تصبح في كل فترة مدار أخبار الصحافة المحلية والعالمية، وقد قرأت في أحد التعليقات على أحد المقالات من شخص مصري يقول بلهجته (إيه الحظ المنيّل بنيلة) ومعلق آخر يقول (هذه العائلة فيها سر الله اعلم شو هو) ونحن نقول رغم متاعبنا من الأحداث بأننا قد نظرنا إلى الجزء الممتلئ من الكأس في كلا الحادثتين، ففي حالة الشهيد معاذ رحمه الله رأينا تماسك الأسرة الاردنيه الواحدة وكم أن مصابنا واحد وكم أننا نحب أبناء وطننا الشرفاء والمخلصين والشهداء وهذا ما إنعكس على تعامل كثير من الناس معنا واحترامهم و إجلالهم لمجرد معرفة أن أحدنا من عائلة الشهيد معاذ الكساسبة واجتزنا المحنة رغم أن الشهيد معاذ لا زال لغزًا بالنسبة لنا.

وفي حالة جودت وعائلته كان الجزء الممتلئ أنا عرفنا كم أننا أصبحنا نقوى الشدائد فقد كان الدكتور جودت أبًا لعائلته ويرعاها رغم الشدة وأخًا كبيرا لكل الجالية الأردنية في ووهان ومسؤولًا حكوميًا فخريًا عن الجالية، وكم أن عائلتنا محبة لبعضها وألم أحدنا يؤرق الجميع على حد سواء، وهكذا هي الأسرة الاردنية".

إجلاء أردنييون من مدينة ووهان الصينية

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يذكر أن السلطات الأردنية أجلت، يوم السبت، 71 طالبًا أردنيًا وعربيًا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة.

فيما أعلنت وزراة الصحة الأردنية منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي الأردن، وذلك على خلفية المخاوف من انتشار فيروس "كورونا المُستجد".

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