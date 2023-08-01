دب العسل يقف على قائمتيه ويحيي الجمهور في الصين.. حقيقة أم تمثيل؟

البوابة - حالة من الحيرة انتابت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعد تداول مقطع فيديو لـ "دب العسل" يظهر فيه وهو يقف على قائمتيه الخلفيتين والتلويح لزوّار حديقة حيوان شهيرة في الصين.

ولم يتمكن مشاهدو مقطع الفيديو من إخفاء حيرتهم الشديدة وشعورهم بالدهشة لرؤيتهم دبًا ضخمًا يقف منتصبًا على قائمتيه الخلفيتين النحيفتين، ويلوح بمخلبيه لزوار حديقة الحيوانات بهانغتشو شرقي الصين الذين تجمهروا بالقرب منه من أجل التقاط صورة مقربة لهم.

في المقابل، اتهم عدد من المعلقين إدارة حديقة الحيوانات بخداع الزوّار والسياح، من خلال الاستعانة بأحد موظفي حديقة حيوان ببدلة حيوانات متقنة الصنع بهدف جذب المزيد من السياح، خاصة وأن الحديقة تقع في منطقة جذب سياحي في الصين.

حديقة الحيوان تنفي

نفت إدارة حديقة الحيوانات بهانغتشو شرقي الصين الادعاءات المتداولة بشأن خداع السيّاح عن طريق الاستعانة ببشر على هيئة دببة بملابس تنكرية، بعد تداول فيديو يظهر دبًا يقف منتصبًا على رجليه الخلفيتين النحيفتين.

وذكرت إدارة الحيوان في نفيها بأن درجة الحرارة في اليوم الذي تم فيه التقاط الفيديو وصلت لـ 40 درجة مئوية، لذا فإنه من المستحيل أن يتمكن أحدهم من ارتداء بدلة تنكرية بهذا الثقل.

لكن على ما يبدو أن مبرر إدارة حديقة الحيوان لم يكن مقنعًا لدى البعض، خاصة بعدما أناروا الضوء على حركات الدب، وقالوا بأنها تشبه إلى حد كبير حركات الإنسان، خاصة أثناء الوقوف أو التلويح، كما أن الطيات التي ظهرت من الناحية الخلفية تشبه إلى حد كبير السراويل الرجالية.

في المقابل، تفاعل كثيرون بطريقة طريفة مع مقطع الفيديو المتداول، إذ كتب أحدهم: "وقفته أكثر استقامة من وقفة البشر".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تصدرت فيها حديقة حيوانات في الصين عناوين الأخبار، ففي عام 2019، أثارت حديقة حيوان Yancheng Wild Animal World في مدينة تشانغتشو، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، جدلًا بعد مطالبة عمالها بارتداء زي الغوريلا.

وذكرت حينها صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن أحدهم رأى المشهد الغريب لاثنين من حراس الحديقة يقفزان حول حظيرة الغوريلا في أزياء تغطي الجسم بالكامل.

دافعت حديقة الحيوان عن نفسها، وقالت إن "الغوريلا البشرية" كانت عبارة عن برنامج خاص مصمم للترفيه عن السائحين في يوم كذبة أبريل، وأضافت أنها لم تتوقع أن يفهم المشهد بشكل خاطئ من قبل الزوار.

