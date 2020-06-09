دخلت جسده بطريقة صادمة.. إزالة سمكة بلطي نافقة من بطن مريض

تمكنت الكوادر الطبية في أحد المستشفيات الصينية من إزالة سمكة من بطن رجل يبلغ من العمر 30 عامًا.

وكشفت تقارير طبية نشرتها وسائل إعلام محلية أن أطباء بمستشفى تشاوتشينغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين استقبلوا مريضًا عانى من ألم شديد في البطن، جراء دخول سمكة كاملة من المستقيم إلى بطنه بعد أن جلس عليها عن طريق الصدفة.

وتظهر لقطات مروعة لفيديو العملية المسعفين يزيلون سمكة بلطي الأزرق النافقة من جسم المريض في المستشفى.

ولم تحدد التقارير الواردة من وسائل الإعلام الصينية حجم السمكة، ولكن أنواع سمك البلطي عادة ما يبلغ طولها 30-40 سم.

وقد اكتشف الأطباء هذا الواقعة الصادمة خلال فحص بالأشعة السينية، حيث ادعى المريض، الذي لم يذكر اسمه، أن السمكة انزلقت في المستقيم بعد أن جلس عليها عن طريق الخطأ.

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