دراسة تحذر السعوديين: تنامون أقل من المعدل الطبيعي

حذرت دراسة أجراها طبيب مختص بـ"اضطرابات النوم" بأن الشعب السعودي ينام بمعدل ست ساعات ونصف يوميًا وهو أقل من عدد ساعات النوم الموصى بها.

وكشف استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف (أحد القائمين بالدراسة) أن النوم 6 ساعات ونصف بشكل يومي يعد أقل من متوسط ساعات النوم لدى كثير من دول العالم، مما يعرض صحتهم للخطر.

وأوضح الدكتور الشريف أن البعض يواجه حالة من الشعور بالنوم بشكل مفاجئ، وينتابهم الخمول والنعاس دون سابق إنذار، بالرغم من نومهم الكافي سابقًا ودون إرهاق أو تعب، وفسر ذلك بأنها إحدى الحالات الصحية التي تسمى "التغفيق"؛ وهي مرض عصبيّ مزمن، يتلخّص في عدم قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعيّ.

وأشار الى أن "التغفيق" ممكن أن يصيبَ الأشخاص الطبيعيّين عند حرمانهم من النوم لأكثر من أربعٍ وعشرين ساعة، كما يعاني المصابون الفعليّون منه من اضطراب النوم في الليل، أو الإصابة بالأرق، حيث يقوم النوم على ركنين أساسيين، هما الكمية عدد ساعات النوم والنوعية جودة النوم، واختلال أي منهما يؤثر بشكل كبير على النوم أي بشكل عام.

وأشار الدكتور الشريف في دراسته إلى أن هناك عدة أسباب لزيادة النعاس من أهمها السهر والحرمان من النوم وعدم الحصول على نوم كافٍ أثناء الليل، واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، وتململ الساقين والنوم القهري، وتناول بعض أدوية الحساسية والضغط.