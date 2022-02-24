إطلاق دليل لباس كأس السعودية للخيل 2022

تتوجه أنظار العالم يومي الجمعة والسبت، 25 – 26 فبراير 2022، نحو العاصمة السعودية الرياض التي تستضيف الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم في عالم الخيل والفروسية مع انطلاق كأس السعودية للخيل 2022 بمشاركة أبرز الخيّالة والمدربين والمالكين من 16 دولة عربية وأجنبية.

ويستضيف ميدان الملك عبد العزيز للفروسية للعام الثالث على التوالي سباق كأس السعودية 2022 الذي يُعد أغلى سباق للخيول في العالم مع تقديم محفظة جوائر بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي.

الفعاليات الثقافية في كأس السعودية للخيل 2022

ولا تقتصر فعاليات كأس السعودية للخيل 2022 على الجانب الرياضي والفروسي فقط، بل تتضمن نشاطات ثقافية بارزة انطلاقًا من ارتباط الخيول العربية الأصيلة في ذاكرة السعوديين كرمزٍ ثقافي، منذ ظهورها على النقوش الحضارية الممتدة بامتداد الجزيرة العربية، وحضورها في الفنون التشكيلية، وفي أبيات الشِعر التي تُخلد صفاتها وأفعالها.

وانطلاقًا من العلاقة الفريدة بين الخيل والثقافة العربية، أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن مشاركتها في كأس السعودية 2022 من خلال برنامج ثقافي منوّع من ضيافةٍ شهيةٍ وأزياءٍ بديعةٍ وألحانٍ وطنيةٍ تتناغم مع لحظات السباق المختلفة.

100 براند سعودي في كأس السعودية للخيل 2022

أعلنت هيئة الأزياء السعودية، التابعة لوزارة الثقافة السعودية، عن مشاركتها في كأس السعودية للخيل 2022 من خلال برنامج "100 براند سعودي" الذي يدعم أعمال لـ 100 من المصممين والمصممات والعلامات التجارية السعودية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء، لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية.

وفي النسخة الثالثة من كأس السعودية للخيل، سنشهد مشاركة:

أكثر من 50 مصمّمًا عالميًا

7 مصممين وعلامات سعودية

حضور المخرجة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية فريدة خلفة Farida Khelfa

حضور العارضة الإيطالية من أصل تونسي عفاف جنيفان Afef Jnifen

حضور مصمّم الأزياء الأميركي العالمي برابال غورونغ Prabal Gurung

دليل أزياء تعكس التراث السعودي

نشر الموقع الرسمي لـ كأس السعودية للخيل 2022 دليل الأزياء النسائية المعتمد في هذه المناسبة والذي حدّدته خبيرة الأزياء التراثية الدكتورة ليلى باسم بالعناصر التالية:

التطريز

الأكمام

تعدّد القطع

اللون

أغطية الرأس

وكانت النسخة الثالنية من الكأس قد شهد حضورًا أنيقًا للزوار الذين تألقوا بالأزياء التراثية السعودية التقليدية سواء للرجال أو للنساء والتي تعبر عن فخرهم واعتزازهم بالهوية السعودية.

وشهدت منصات ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض تنوعًا ملحوظًا بالتصاميم والأزياء التي عكست جمال التراث من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وتحوّلت منصات الميدان إلى لوحة من الأزياء التراثية التقليدية التي وثقتها صور انتشرت في السعودية ودول العالم إذ حملت معظم الأزياء توقيع مصممات سعوديات ومصممين وعلامات تجارية سعودية مختصة بالأزياء، ومنهم ممثلة مصممي الأزياء في السعودية في "كأس السعودية" المصممة "هنيدة صيرفي".

موعد كأس السعودية 2022

من المقرر أن ينطلق كأس السعودية في يومي:

الجمعة: 25 فبراير 2022 - تحدي STC للخيالة الدوليين

25 فبراير 2022 - تحدي STC للخيالة الدوليين السبت: 26 فبراير 2022 – سباق كأس السعودية

تفاصيل كأس السعودية 2022

يستضيف مضمار الملك عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض 16 سباقًا ضمن كأس السعودية 2022 على مساراته الترابية والعشبية بمسافة 1800 مترًا.

وفي عامه الثالث، يستعد السباق لاستضافة أهم وأشهر الخيالة وخيول السباقات والمدربين والمالكين في حدثٍ يُعد الأبرز في أجندة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية سنويًا.

ويشمل سباق كأس السعودية 2022

خمسة سباقات مرموقة للفئة الثالثة على التراب والعشب

سباق العبية كلاسيك للفئة الثانية من خيول السباق العربية الأصيلة

سباق نادي سباقات الخيل المتكافئ للخيول المدّربة محليًا

يوم كأس السعودية - السبت 26 فبراير 2022

يُعد يوم كأس السعودية هو الحدث الأبرز في السباق، ومن المقرر أي يقام يوم السبت 26 فبراير 2022، إذ تبلغ قيمة الجائزة 20 مليون دولار أمريكي، ويعد الحدث الأبرز خلال اليومين، وهو سباق مسطّح للفئة الأولى بمسافة 1800 متر ويعتبر أغلى سباق في العالم.

وفي عام 2022، سيتيح نادي سباقات الخيل لجمهور سباقات الخيل الحضور إلى ميدان الملك عبد العزيز في الرياض لمشاهدة النسخة الثالثة من سباق السعودية المميز.

تحدي STC للخيالة الدوليين - الجمعة 25 فبراير 2022

يعد تحدي STC للخيالة الدوليين، المقرر إقامته في اليوم السابق ليوم كأس السعودية، حدثًا بارزًا في عالم الفروسية والخيل إذ يمنح الخيالة الدوليين فرصة للظهور عالميًا.

ومن المقرر أن تتنافس سبع خيالات دوليات وسبعة خيالة دوليين كأفراد للفوز بجائزة تبلغ 100,000 دولار، بينما ستتنافس الخيول المحلية على الفوز بحصة من الجائزة البالغة 400,000 دولار لكل من المسابقات الأربع.

كما سيضم جدول سباقات يوم الجمعة السباق السعودي الدولي المتكافئ بقيمة 500 ألف دولار أمريكي وكأس المنيفة الجديد للخيول العربية الأصيلة.

تذاكر كأس السعودية 2022

تم تقسيم تذاكر كأس السعودية 2022 إلى فئتين:

تذاكر الدخول العامة

تذاكر الدخول العامة

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تذاكر الدخول العامة لـ كأس السعودية 2022

نوع التذكرة سعر التذكرة تذاكر الدخول العامة - اليوم الأول 25 فبراير 2022* 86.25 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة - اليوم الثاني 26 فبراير 2022* 86.25 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة - يومان (25 & 26 فبراير)* 161 ريال سعودي

* ويمكن لحامل تذكرة الدخول العامة أن يدخل المناطق التالية:

القرية الثقافية

شاشة عرض السباق

مطاعم

منطقة ألعاب للأطفال

محلات تجارية

فعاليات ثقافية ترفيهية

تذاكر الدخول العامة المميزة

نوع التذكرة سعر التذكرة تذاكر الدخول العامة المميزة - اليوم الأول - (25 فبراير) * 287.5 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة المميزة - اليوم الثاني - (26 فبراير) * 287.5 ريال سعودي تذاكر الدخول العامة المميزة - اليومان - (26 & 25 فبراير)* 517.5 ريال سعودي

* ويمكن لحامل تذكرة الدخول العامة أن يدخل المناطق التالية: