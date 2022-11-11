"ديلي ميل: الأميرة هيا تشتري فندقًا ريفيًا في ويلز"

نشرت الصحفي "ريتشارد إيدن" تقريرًا عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف فيه عن شراء الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني وطلقية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فندقًا ريفيًا منعزلًا في ويلز وتخطط لتحويله إلى منزل.

وتحت عنوان "الأميرة هيا تسعى للسلام في مكان منعزل في ويلز"، ذكر الصحفي "إيدن" أن الأميرة هيا وقعت في حب الفندق الذي تديره إحدى العائلات هناك وقررت العيش هنا برفقة عائلتها الصغيرة والمكونة من ابنتها الجليلة (15 عامًا) وزايد (10 سنوات).

تقرير الصحفي ريتشارد إيدن عبر صحيفة ديلي ميل

وأكد الكاتب “إيدن” في تقريره ، الذي نشره بتاريخ 10 نوفمبر 2022، عدم قدرته على تحديد مكان الفندق لأسباب أمنية واكتفى بذكر أنه موجود في ويلز التي تعد جزءاً من المملكة المتحدة.

وأشار الكاتب إلى حكم المحكمة العليا العام الماضي والذي قضى بأن يدفع حاكم دبي للأميرة هيا مبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون 3 أشهر للأميرة هيا، وتقديم ضمان مصرفي بالتزامه بمدفوعات بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهم بعد بلوغهم.

وكانت الأميرة هيا قد توجهت إلى بريطانيا في عام 2019 عندما طلقها الشيخ محمد بن راشد، وتعيش مع طفليها في منزل بالقرب من قصر كنسنغتون وفي عقار غربي لندن ورثته عن والدها الملك الراحل حسين بن طلال.

وكانت الأميرة هيا قد تزوجت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2004.