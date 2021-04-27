"ديناصوريات" تتجول في شوارع ⁧‫وشاليهات الكويت‬⁩ مع فرض الحظر الجزئي

في خطوةٍ لمواجهة فيروس "كورونا"، فرضت الكويت اجراءات الحظر الجزئي الذي بدأ العمل به في السابع من مارس الماضي، قبل أن يتم تمديده في الثامن من أبريل الجاري حتى نهاية شهر رمضان مع تقليصه ساعتين.

ومع مرور أكثر من شهر على فرض الحظر الجزئي، وبدء فصل الصيف ورغبة الكويتين في عودة الحياة الى طبيعتها، شهدت شوارع الكويت مظاهر "طريفة" لأشخاص قرروا كسر حظر التجول الليلي بطريقة "مضحكة".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقاطع فيديو لشخص قرر التنكر بزي "ديناصور" واللعب على "السكوتر" مستغلًا ثغرة في القرارات التي لم يرد فيها بأن الحظر الجزئي يسري على الـ"ديناصوريات" أيضًا.

كما شوهد شخص آخر بزي "ديناصور" وهو يتمشى بطريقة مضحكة على شواطئ أحد الشاليهات في فترة الحظر الجزئي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع الفيديوهات بطريقة ساخرة، فمنهم من اعتبر ظهور الـ"ديناصوريات" هو من تأثير لقاح "كورونا".

وتفرض الحكومة الكويتية قيودًا صارمة على الحركة والتجمعات للحد من تفشي الوباء وذلك بعد صعود منحنى الإصابات بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

وتتزامن هذه القرارات مع حملة تطعيم وطنية بدأتها الكويت نهاية ديسمبر 2020، وأعلنت منتصف الشهر الجاري أن نحو 800 ألف تلقوا التطعيم.

وبلغ مجموع الإصابات في الكويت منذ ظهور الوباء 256.987 حالة، تعافى منهم 240.465 وتوفي 1.448، بحسب البيانات الرسمية.

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