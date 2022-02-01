ماذا تعرفون عن رأس السنة الصينية ؟

يحتفل اليوم الثلاثاء، 1 فبراير، أكثر من مليار شخص مع أقاربهم بـ رأس السنة الصينية الجديدة والمعروفة أيضًا باسم السنة القمرية الجديدة أو عيد الربيع.

ويحمل العام الصيني الجديد اسم "عام النمر" ويقال إن الأطفال المولودين في هذا العام سيكونون شجعانًا ومنافسين وأقوياء.

ويتغير تاريخ السنة الصينية الجديدة كل عام، ولكنه يقع دائمًا بين 21 يناير و 20 فبراير، ويتم تحديد التاريخ بواسطة التقويم القمري الصيني، والذي يعتمد على دورات القمر والشمس ويكون بشكل عام 21-51 يومًا خلف التقويم الميلادي (التقويم الغريغوري).

ومثل كل عام، تستمر الاحتفالات بالعام الصيني الجديد تقليديًا لمدة 16 يومًا، بدءًا من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة وحتى عيد الفوانيس:

في عام 2022: من 31 يناير إلى 15 فبراير

كما يحصل الصينيين على 7 أيام إجازة من العمل في الفترة ما بين 31 يناير إلى 6 فبراير في عام 2022.

أبرز تواريخ السنة القمرية الجديدة 2022 هي هذه الأيام الثلاثة:



ليلة رأس السنة الجديدة في 31 يناير 2022

يوم رأس السنة الجديدة في الأول من فبراير 2022

مهرجان الفوانيس في 15 فبراير 2022

ما هو رأس السنة الصينية

يحتفل المجتمع الصيني برأس السنة عند صعود القمر الثاني بعد الانقلاب الشتوي، ونظرًا لأن تاريخ السنة يعتمد على دورات القمر، فإن السنة القمرية الجديدة لا تقع في نفس التاريخ من كل عام.

ويتم تسمية كل عام على اسم واحد من 12 حيوان مختلف من الأبراج الصينية، وهي:

الفأر

الثور

النمر

الأرنب

التنين

الأفعى

الحصان

الخروف

القرد

الديك

الكلب

الخنزير

وترجع تسمية الأعوام الصينية بأسماء حيوانات، إلى أن الأبراج الصينية تنقسم إلى 12 برجًا تمثل 12 حيوانًا، وتشكل دورة من 12 عامًا.

دول تحتفل براس السنة الصينية

تحتفل كل من الفلبين وسنغافورة واندونيسيا وماليزيا وتايلند وكمبوديا وكذلك المجتمعات التي تنتشر فيها الجالية الصينية في كافة بقاع العالم برأس السنة الصينية.

عام النمر

عام 2022 هو عام النمر حسب الأبراج الصينية، وهو برج مائي.

في 2022 يبدأ عام النمر في الأول من فبراير 2022، ويستمر حتى 21 يناير 2023.

من المتوقع أن يكون الأشخاص المولودون في عام من النمر شجاعًا ويحملون روح المنافسة وواثقين من أنفسهم.

كيف تجلب الحظ السعيد في عام النمر؟

يأتي النمر المائي من عناصر النمر الخمسة (الذهب، والخشب، والماء، والنار، والأرض). عام 2022 هو عام النمر المائي، والذي يشير إلى عام مزدهر بسبب علامات النمر الميمونة (القوة وطرد الشرور والشجاعة).

ويعتقد الصينيون أن ما تفعله في بداية العام الجديد سيؤثر على حظك في العام المقبل. البقاء في ليلة رأس السنة الصينية (31 يناير 2022) وقول كلمات طيبة لعائلتك / أصدقائك مثل عام جديد سعيد بعد دقات الساعة 12 سيجلب الحظ بالتأكيد.

سيساعد توزيع الهدايا الحمراء للأطفال وكبار السن على التخلص من الحظ السيئ (الشيطان نيان) وجلب الحظ السعيد.

إلى جانب ذلك، ينصح بتزيين منزلك بأشجار برتقال ذهبي (يرمز إلى الثروة والحظ السعيد)، وارتداء لون الحظ الخاص بك، وتناول طعام الحظ مثل فطائر الأرز (التكافل العائلي)، والفول السوداني المغطى بالدقيق (الحيوية)، والبسكويت الجوز (السعادة) هي طرق شائعة لتصبح محظوظًا.