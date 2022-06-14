رابط البث المباشر لظاهرة قمر الفراولة : لا تفوتوا رؤيته اليوم

يستعد عشاق الرصد الفلكي في الدول العربية لرؤية ظاهرة فلكية جميلة اليوم الثلاثاء حين يضيء القمر العملاق، والذي يُطلق عليه اسم قمر الفراولة ، السماء في مشهدٍ مهيب.

ومن المقرر أن يظهر قمر الفراولة اليوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022، وفقًا لجمعية الفلكية بجدة التي كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" موعد هذه الظاهرة الفلكية التي يشدها العالم للمرة الثانية لهذا العام.

وجاء في تغريدة الجمعية: "سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 القمر البدر لشهر ذو القعدة وسيزين السماء طوال الليل وسيمثل ثاني بدر عملاق هذا العام وسيكون أكثر إشراقًا بنسبة 16 في المائة وحجمه الظاهري أكبر بنسبة 6 في المائة عن المتوسط، لذلك لن يلاحظ فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة".

وعادة ما تكون الأقمار العملاقة أكثر إشراقًا وأكبر للناس على الأرض، مما يوفر تحديقًا رائعًا في الليل إذا كانت السماء صافية.

ما هو قمر الفراولة ؟

لن يبدو قمر الفراولة مثل فاكهة الفراولة، ولن يظهر باللون الوردي، لكن أعطي هذا الاسم من قِبل القبائل الأمريكية الأصلية، باعتبار أن شهر يونيو هو الوقت التقليدي الذي تكون فيه الفراولة البرية جاهزة للحصاد في أمريكا الشمالية، وذلك وفقًا لتقويم المزارع القديم.

وتم استخدام اسم القمر الفراولة من قِبل شعوب Algonquin و Ojibwe و Dakota و Lakota ، من بين آخرين ، للإشارة إلى نضج الفراولة في شهر يونيو.

كيف تشاهد قمر الفراولة على الإنترنت ؟

يستضيف مشروع التلسكوب الافتراضي في مدينة Ceccano الإيطالية بثًا مباشرًا مجانيًا للقمر الكامل يوم الثلاثاء.

سيبدأ البث الشبكي في الساعة 10.15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعرض مناظر حية للقمر.

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تقويم اكتمال القمر لعام 2022

وفقًا لتقويم Old Farmers، سيكون هناك ستة أحداث اكتمال القمر هذا العام:

قمر الغزال: 13 يوليو

13 يوليو قمر سمك الحفش: 11 أغسطس

11 أغسطس قمر الحصادين: 10 سبتمبر

10 سبتمبر قمر الصياد: 9 أكتوبر

9 أكتوبر قمر القندس: 8 نوفمبر

8 نوفمبر القمر البارد: 7 ديسمبر

يذكر أن الأقمار الكاملة "البدر" هي مراحل قمرية تحدث مرة واحدة تقريبًا كل شهر عندما يكون القمر مقابل الشمس والأرض بينهما.

وأثناء اكتمال القمر، يكون الجانب الذي يواجه كوكب الأرض مضاءً بالكامل، ويظهر كدائرة كاملة.