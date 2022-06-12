الأميرة تغريد تلفت الأنظار في حفل زفاف ابنتها بالتبني سميحة الفايز

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة تظهر فيها الأميرة تغريد محمد خلال احتفالها بزواج ابنتها بالتبني سميحة الفايز من زيد، نجل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

ولفتت الأميرة تغريد، أرملة الأمير محمد بن طلال، الأنظار لها خلال حضورها حفل الزفاف باعتبارها مُقلة بالظهور الإعلامي خاصة بعد وفاة زوجها العام الماضي.

وتألقت الأميرة تغريد بفستان أنيق باللون النيلي نسقته مع مجوهرات من نفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياج ترابي خفيف.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع ظهور الأميرة تغريد في حفل زفاف ابنتها بالتبني سميحة الفايز والذي أقيم في منزل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في عمان يوم الجمعة الماضي.

وتعد سميحة الفايز، هي ابنة الراحل زيد الفايز، الأخ غير الشقيق لتغريد هزاع المجالي، التي قررت الاعتناء بها بعد وفاة والدها.

وحين قررت تغريد الزواج من الأمير محمد بن طلال في 28 يونيو 1981 لم يمانع بالاعتناء بها.

الأميرة تغريد

هي ابنة هزاع المجالي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق وأحد أبرز السياسيين في تاريخ الدولة الأردنية في عقدي الخمسينيات والستينيات.

ولدت الأميرة تغريد في عمان ودرست في مدارسها، ثم التحقت عام 1971 بكلية الآداب بالجامعة الأردنية، لتكمل بعدها دراستها في علم الآثار في الجامعات البريطانية.

تم منح تغريد المجالي لقب "أميرة" بعد زواجها من الأمير محمد بن طلال عام 1981.

مناصب الأميرة تغريد

منذ اقتران الأميرة تغريد بالأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك الحسين بن طلال عام 1981 أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة الأردنية وتمكينها وتعزيز قدراتها والنهوض بواقعها الاجتماعي لتؤدي دورها في مسيرة العمل والعطاء.

تترأس تغريد محمد مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، التي تعنى ببرنامج الرعاية اللاحقة لتأهيل وتدريب وتشغيل أبناء المؤسسات الاجتماعية والأقل حظًا بعد سن الثامنة عشرة.

تترأس جمعية الخير والعطاء التي تعمل على توفير المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، ودعم المشاريع التنموية الريادية للسيدات في المناطق الأقل حظا في جميع أرجاء الأردن.

كما تتولى منصب الرئيسة الفخرية لجمعية نهضة المرأة الأردنية وملتقى المرأة العربية في بيروت وجمعية مسيرة الخير.