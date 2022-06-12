المعلمة ربى تُبكي الأردنيين .. ماتت هي وجنينها في المدرسة

سادت حالة من الحزن والألم بعد إعلان وفاة المعلمة ربى التي وافتها المنية هي وجنينها أثناء أدائها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد شمالي العاصمة عمان.

وروى زوج المعلمة ربى، في مقطع فيديو جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل مؤلمة حول اليوم الذي توفيت فيه زوجته ربى الحامل بشهرها الثامن.

وقال زوج المعلمة ربى أن وفاتها جرت في شهر رمضان الماضي حين خرجت صباحًا من بيتها متوجهة إلى عملها ولا تعاني من أي أمراض لكنها تعرضت لدوخة وسقطت أرضًا.

وأشار إلى أن إدارة المدرسة تواصلت معه بعد ساعات من سقوط زوجته أرضًا ولم يطلبوا لها سيارة الإسعاف بل هو من قام بذلك.

وذكر زوج المعلمة ربى بأنها كانت تعمل بوظيفة الإشراف على توزيع الطلاب بعد الانتهاء من المدرسة وذهابهم إلى بيوتهم مؤكدًا أنها لم توقع عقد عمل ولم تشترك بالضمان الاجتماعي طيلة سنوات قضتها بالعمل في المدرسة وأن راتبها كان 140 دينار فقط لا غير.

حملة كلنا ربى

وعبر وسم "#كلنا_ربى"، الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، طالب المغردون إرجاع حق المعلمة التي فقدت حياتها هي وجنينها داخل إحدى المدارس الخاصة.

كما ذكر عدد من المغردين إلى أن المعلمة ربى كانت قد مُنعت من الجلوس خلال تواجدها في الحافلة أثناء توزيع الطلاب إلى منازلهم رغم أنها حامل بشهرها الثامن.

نقابة المدارس الخاصة تعلق على وفاة المعلمة ربى

أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن هناك تعليمات صارمة للمدارس الخاصة حول التعامل بشكل سريع في حال حدوث حالة طارئة لأي معلم.

وأكد أن المدارس الخاصة الكبرى يوجد بها ممرض أو طبيب للتعامل مع أي حالة طارئة.

وبشأن رواتب المعلمين، قال الصوراني أن جميع المدارس الخاصة مطالبة بدفع الحد الأدنى من الأجور وهو 260 دينار وأي مدرسة لا تلتزم بهذه التعليمات تعتبر مخالفة قانونيًا.

وزارة التربية والتعليم تعلق على وفاة المعلمة ربى

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأن قضية المعلمة ربى منظورة أمام القضاء وستقوم الوزارة بإيقاع العقوبة المناسبة في حال ثبت تورطها بأي مخالفة.