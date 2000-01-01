الصور الأولى من حفل زواج سميحة الفايز من نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي

بدأت صفحات معنية بأخبار العائلة المالكة في الأردن تداول صور من حفل زفاف سميحة الفايز ، ابنة زيد عاكف الفايز، من زيد الرفاعي نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي.

وذكرت هذه الصفحات بأن حفل الزفاف أقيم يوم أمس الجمعة، 10 يونيو 2022، في منزل والد العريس سمير الرفاعي في العاصمة الأردنية عمان.

وقد تم حفل زفاف سميحة الفايز من زيد الرفاعي بحضور نحو 300 شخص، ما بين وزراء وأعضاء في مجلس الأمة الأردني (الأعيان والنواب) ورجال أعمال وشخصيات.

عقد قران سميحة الفايز

وكانت سميحة الفايز قد احتفلت بعقد قرانها من زيد سمير الرفاعي شهر مارس الماضي في قصر الأمير الراحل محمد بن طلال في العاصمة الأردنية عمان.

وكان من بين الحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

واختارت العروس الأنيقة في حفل عقد قرانها المميز أن تطل بثوب من اللون الأزرق المزين بالكريستالات اللامعة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت العروس سميحة على تسريحة شعر بسيطة إذ لملمت شعرها من الناحية الأمامية وأسدلته من الخلف بتموجات ناعمة.

وخلال لحظة توقيع عقد الزواج، حرصت العروس على تغطية شعرها بـ"شال" ناعم تم تصميمه من نفس لون ونوع قماش الثوب الأزرق الذي كانت ترتديه.

وفيما يتعلق بالمكياج، فقد اكتفت العروس سميحة الفايز بوضع مكياج بسيط بالألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل سمية الصباغ وهي الألوان التي تليق بلون بشرتها الحنطي.

سميحة الفايز

سميحة هي حفيدة الأميرة تغريد المجالي، أرملة الأمير محمد بن طلال، وهي ابنة المرحوم زيد من زوجها السابق عاكف الفايز.

وبعد وفاة ابنها زيد الفايز، قررت تغريد المجالي الاعتناء بحفيدتها حتى بعد زواجها من الأمير محمد الذي لم يمانع رعايتها.

تغريد هزاع المجالي

يذكر أن تغريد (جدة العروس سميحة) هي ابنة رئيس الوزراء الأسبق هزاع المجالي، تزوجت من رئيس مجلس النواب الأردني عاكف الفايز وأنجبت منه زيد وهيا.

وبعد وفاة عاكف الفايز، تزوجت تغريد المجالي من الأمير محمد بن طلال في 28 يونيو 1981، وقد لقبت بعد الزواج بالأميرة تغريد محمد.