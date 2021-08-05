ربط شاب بالكرسي بعد تحرشه بمضيفة طيران.. والمسافرون في حالة ضحك هستيري

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ربط أحد ركاب طائرة متجه من ميامي إلى فيلادلفيا بمقعده بواسطة لاصق لتحرشه بإحدى المضيفات اللاتي يعملن على الرحلة ذاتها.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة ميامي ألقت القبض على "ماكسويل ويلكينسون بيري" (22 عامًا)، من ولاية أوهايو يوم السبت الماضي، ووجهت له ثلاث تهم تتعلق بالتحرش الجنسي واللفظي بحق مضيفة طيران.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx — Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت الماضي حين تحرش "ماكسويل" لفظيًا بإحدى مضيفات شركة "فرونتير إيرلاينز" للطيران وتجاوز الأمر إلى لمس جسدها وصدرها وهو ما استفز بقية المسافرين وطاقم الطيران الذين بدورهم قاموا بربطه في كرسي بوساطة لاصق شفاف.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "ماكسويل" وهو يصرخ بألفاظ نابية في وجه الطاقم، وفي وقت من الأوقات، زعم أن والديه "تبلغ ثروتهما أكثر من مليوني دولار".

وشوهد "ماكسويل" وهو يستنجد ويطلب المساعدة من بقية المسافرين الذين بدورهم فضلوا الضحك عليه بدلًا من مساعده وتركه يتلقى عقابه قبل أن تلقي شرطة ميامي القبض عليه في مطار ميامي الدولي.

من جهتها قالت شركة "فرونتير إيرلاينز" للطيران: "سيتم إعفاء المضيفة من السفر لحين الانتهاء من التحقيق". وأثار بيانهم ردًا من رئيسة اتحاد مضيفات الطيران "سارة نيلسون" التي وصفته بأنه "رد فعل غير عادي" على مقطع فيديو صادم.

وقالت "سارة نيلسون": "إذا لم يتم تصحيح ذلك على الفور، فقد يشعر المضيفون بعدم الأمان عند القدوم إلى العمل، لدى الإدارة واجب قانوني للحفاظ على بيئة عمل آمنة للموظفين".

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