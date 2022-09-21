رجل التوصيل الطائر يظهر في سماء السعودية ويثير دهشة الجميع

سيطر "رجل التوصيل الطائر" على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين بعد أن شوهد وهو يوصل طلبيات لأحدهم مستخدمًا محرك للطيران في مشهدٍ يعيد للأنظار الرجل الطائر .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجلًا بمحركٍ نفاث على ظهره وهو يتنقل من برجٍ لآخر بسرعة عالية من أجل تسليم الطلب الذي كان يحمله بطريقة لا تعيق تحليقه في السماء عبر صندوق أصفر اللون.

وخلال تحليقه في الهواء، توجه الشاب نحو شرفة إحدى البنايات من أجل إيصال الطلب حيث كانت إحدى الفتيات بانتظاره من أجل استلام الطلب.

وذكر متناقلو مقطع الفيديو بأن مشهد "رجل التوصيل الطائر" أعاد إلى أذهانهم "الرجل الطائر الفرنسي" فينسنت ريفيت الذي لاقى حتفه في 2020 خلال طلعة تدريبية محفوفة بالمخاطر.

وفي الوقت الذي أبدى الكثيرون دهشتهم مما شاهدوه في سماء السعودية، وما إذا كان مجال توصيل الطلبيات سيتحول في المستقبل إلى "التوصيل عبر السماء" لتجنب أزمة السير الخانقة في شوارع المدن.

وأثار الفيديو ردود أفعال مختلفة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره مُعدل عبر برنامج "الفوتوشوب" وبين من أبدى انزعاجه من الطريقة الجديدة في إيصال الطلبات والتي قد تكون مصدر إزعاج لدى البعض خاصة وأنها قد تخترق خصوصية أحدهم.

رجل التوصيل الطائر

تسائل متناقلو مقطع الفيديو عن هوية رجل التوصيل الذي ظهر في سماء السعودية والجهة التي يعمل لصالحها وطبيعة المنتج الذي كان يوصله لأحد الزبائن.

من هو رجل التوصيل الطائر

لم تتوفر أي معلومات حتى هذه اللحظة حول هوية رجل التوصيل الطائر.

الرجل الطائر

نال الفرنسي فينسنت ريفيت لقب "الرجل الطائر" بعدما نفذ عدة طلعات جوية مستخدمًا محركات خاصة وتسجيله عدة أرقام قياسية قبل إعلان وفاته في عام 2020.

وذكرت تقارير إخبارية حينها أن التحقيقات في وفاة "الرجل الطائر" أن فينسنت كان قد فقد السيطرة على جهازه النفاذ أثناء تحليقه على ارتفاع 240 متر في إمارة دبي، وأخفق في فتح مظلة الطوارئ المتصلة بالمحركات المجنحة المربوطة بظهره.