رجل ثلاثيني مُحاصر بوجه وجسد طفل.. "لا يمكني الزواج أو الإنجاب"

ادعى رجل صيني يبلغ من العمر 34 عامًا بأنه تعرض لإصابة في الدماغ عندما كان في السادسة من عمره تسببت في توقف نموه منذ ذلك الوقت.

وقال الحلّاق الصيني "تشو شينكاي" من مقاطعة هوبي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جسده توقف عن النمو، فهو الآن يبلغ من العمر 34 عامًا لكن شكله كالطفل، كما أنه لا يمتلك زوجة وأطفال فجسده كالأطفال لا يتقدم به العمر أو ينمو.

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وأشار "تشو" الى أن سبب إصابته بهذا الطفيل عندما كان طفلًا في السادسة من عمره، حيث اصطدم في صخرة خلال اللعب وأخبره الأطباء أنه أصيب بجروح في الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يطلق هرمونات تتحكم في نمو الجسم، ولكن بسبب نقص خدمات الرعاية الصحية في الثمانينيات في الريف الصيني، لم يتم علاجه بشكل صحيح، ولم ينزف حينها، لهذا لم يعط الأمر أهمية.

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وتابع: "في نفس الليلة بدأت أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولم تتحسن حالتي الصحية لمدة 3 أيام، نقلني والداي إلى عيادة الطبيب واتضح أني مصاب بجلطة في الدماغ وعالجني الأطباء، وبعد زيارة عدة مستشفيات، أخبروني أن الغدة النخامية قد أصيبت بأضرار".

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واردف يقول: "كان علي أن اتبع أوامر الطبيب وأن أتناول الدواء لمدة خمس سنوات، ولكن لم ألاحظ أي تغييرات، وشعرت بالإحباط من أن جسدي لا يزال مثل جسد طفل عمره ست سنوات، لكنه في الوقت نفسه أرى الأمر له إيجابيات حيث لا تظهر عليه أي تجاعيد في الوجه مقارنة بمن هم في نفس عمري".

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