رجل دين شيعي لبناني يعزف على البيانو ويحدث انقسامًا حادًا

تبرأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان من الشيخ علي الحسيني بسبب عزفه على بيانو خلال ظهوره في إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني "فوق 18" في أوائل فبراير الجاري.

وخلال البرنامج الذي تستضيفه قناة الجديد، قال الحسيني إنه دائمًا ما يتحول إلى "رجل الدين الذي يعزف على البيانو" رغم دراسته للدين والفلسفة لأكثر من 23 عامًا.

ودافع الحسيني عن الفن في البرنامج وساوى بينه وبين الوجود مستشهدًا بقصص من القرآن لدعم موقفه.

وأثار البرنامج ردود فعل متباينة من اللبنانيين، حيث شجعه البعض على الاستمرار في كسر الصور النمطية المحيطة بالشخصيات الدينية فيما اتخذ آخرون، ولا سيما الشخصيات الدينية اللبنانية، موقفًا أكثر انتقادًا.

وأصدرت هيئة منبثقة عن المجلس بيانًا اعتبرت فيه أن الحسيني قد ألحق "بالإسلام ثقافة مخالفة للدين، وأن الإسلام بريء منها".

ووصف البيان كذلك الحسيني بأنه "ينتحل شخصية عالم دين ودعا المؤمنين إلى نبذه". (حسب البيان)

كما رفض الحسيني خلال البرنامج اعتبار صوت المرأة "عيبًا"، مضيفا أن القول لم يرد في القرآن ولا في الأحاديث. كما دافع عن النجمة اللبنانية فيروز، زاعمًا أن جميع أغانيها متواضعة ولا تثير الإغراء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها المجلس الشيعي الحسيني لعزف الموسيقى. في عام 2018، طُرد من مدرسته الدينية بعد أن أثار مقطع فيديو لعزفه على البيانو، وأثار انتقادات من المحافظين الذين شعروا أنه سلوك غير لائق.

في ذلك الوقت، تلقى الحسيني انتقادات على الإنترنت وسمع أن بعض الزعماء الدينيين اعتبروا مقطع الفيديو الخاص به "إهانة للعمامة".