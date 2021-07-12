رجل يرسل صور إباحية لطليقته كي يقنعها بالعودة له.. وهكذا ردت عليه!

قررت سيدة سعودية محاكمة طليقها لإرساله صورًا إباحية لها وكلامًا خادش للحياء بهدف إقناعها بالعودة له.

وكشفت وسائل إعلام محلية بأن المُدعية تقدمت بشكوى لدى جهات الاختصاص ضد زوجها السابق؛ بسبب إرساله رسائل على هاتفها تتضمن عبارات غزل وصورًا خادشة للحياء بهدف إقناعها بالعودة له.

وقالت السيدة بأن طليقها استخدم طرقًا قذرة لإقناعها بالعودة له وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء حيث قضت المحكمة بسجنه شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

واعترف المدّعى عليه بتلك التصرفات، مبديًا ندمه وأسفه عليها، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه كان يرغب من وراء ذلك في لم الشمل مع طليقته خاصة أن بينهما ذرية.

وجاء قرار المحكمة في حق المدعى عليه بسبب سوء وقبح الفعل الذي ارتكبه وإن كان بحسن نية.

وتعد هذه القضية والغريبة واحدة من مئات الآلاف من القضايا المثارة في محاكم الأسرة بين الأزواج والمطلقين.

ففي الأردن مثلًا، أقدم ثنائي على الطلاق بسبب كمامة، حيث طلبت العروسة من خطيبها شراء كمامة شفافة تظهر من خلالها مكياجها للحضور، ولكن بعد سماع والدة العريس بهذا الطلب رفضت بشدة واستهجنت قائلة: "ما بدنا نشوف أسنانها الصفر كأنها ماكلة كركم ولا شفايفها مثل شفايف الناقة، جيب الها كمامة عادية".

وبعدها غضبت العروسة وأمها وتطور الأمر الى مشاجرة في الأيدي حتى انتهى المطاف بالطلاق يوم أمس.