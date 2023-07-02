ردًا على حادثة حرق المصحف.. الكويت أول دولة تقاطع المنتجات السويدية

البوابة - استدعت دولة الكويت سفير مملكة السويد لدى الإمارات والمحالة إلى دولة الكويت ليزلوت أندرسون، للتعبير عن رفضها لمنح السلطات السويدية الإذن لأحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أكبر مساجد ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدم نائب وزير الخارجية الكويت للسفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار بلاده لحرق نسخة من القرآن الكريم من قِبَل متطرف من أصول عراقية تحت حماية أمنية مشددة يوم الأربعاء الماضي.

مقاطعة المنتجات السويدية في الكويت

كما استجابت السلطات الكويتية للدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات السويدية، من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البلاد الذي قام بدوره بحصر جميع المنتجات السويدية وتعميمها على الجمعيات لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها وسحبها من الرفوف.

وجاء في بيان اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية ما يلي:

"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.. تزامنًا مع الموقف المقيت لشرذمة من السويد الذي أثار حفيظة كل مسلمي العالم والطعن السافر والفاجر بأقدس مقدساتنا ألا وهو كتاب الله العظيم ودون أي مراعاة لقدسية هذا الكتاب أو أي احترام لمشاعر امه المليار مسلم".

وتضمن البيان الإجراءات المتبعة للرد على الإساءة للمسلمين، والتي جاءت على النحو التالي: "من واجبنا ومن مساحتنا التي نستطيع التحرك منها، قام اتحاد الجمعيات التعاوني الاستهلاكية بالاتي:

1 -الاستنكار والشحب الشديد لما فعله هؤلاء الشرذمة بكتاب الله.

2- حصر جميع التعاميم التي صدرت لجميع الجمعيات بجميع المنتجات السويدية والبالغ عددها 259 منتج تابعة لعدد 23 شركة.

3- سيتم التعميم للجمعيات التعاونية بجميع هذه المنتجات حتى يتخذوا الإجراء اللازم من جهتهم.

وأعرب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بيانه عن الاستنكار والشجب الشديد لما فعله هؤلاء المتطرفون بكتاب الله، مؤكدًا عدم المزايدة على إيمان أو معتقد أي شخص، وأن الاتحاد سيكون سندًا للدولة في جميع قراراتها التي من شأنها الدفاع عن دين الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور الكويتي.

أهم منتجات السويد في الكويت

ايكيا: منتجات الأثاث المنزلي

إريكسون: منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فولفو: سيارات وشاحنات ومعدات

H&M: ملابس وإكسسوارات

إلكترولوكس: شركة مكيفات وغسالات ومعدات المطابخ

سكانيا: شركة شاحنات

ستورمبرج: منتجات ورقية

تترا باك: منتجات غذائية

تشبا ماندي: منتجات الجينز

أسترازينيكا: الأدوية والعقاقير

ويس : الأجهزة الصوتية والسماعات

أوريفليم: مستحضرات التجميل

الأزهر الشريف يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية

دعا الأزهر كافة الشعوب الإسلامية والعربية، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرةً للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تعمل فيه على حماية أشخاص يتجرأون على المصحف الكريم بتصرفات استفزازية لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي "الزائفة".

البرلمان العربي يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية

وجه البرلمان العربي دعوة لبرلمانات العالم بإصدار قرارات حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها.

كما طالب البرلمان العربي، الشعوب العربية والإسلامية، عدم السفر إلى السويد واتخاذ مواقف جادة في هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامي والمصحف الشريف.