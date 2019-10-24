رسائل "صباح الخير" تورط إماراتي في قضية وتقوده للمحكمة

يشعر البعض منا بالاستياء عندما يتلقي عشرات الصور التي تحمل في طياتها عبارة "صباح الخير" مع مجموعة من المناظر الطبيعية أو الأزهار الملوّنة أو حتى الطيور، لكن هل لك أن تتخيل بأن أحدهم مثل أمام المحكمة بسبب هذه الرسائل؟

وفي التفاصيل التي تداولتها مواقع إخبارية في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد مثل رجل خليجي أمام محكمة جنح الفجيرة بتهمة "إزعاج" سيدة خليجية من الجنسية نفسها، عبر إرسال رسائل عبر "واتسآب".

وأشار المتهم أمام المحكمة، أنه قام بإرسال رسائل "صباح الخير" ولم يتوقع أن تكون مُزعجة للمتلقية، كما أشار أنه كان يرسلها ضمن المجموعة التي يرسل لها أدعية صباحية ومسائية بشكل يومي، ورسائل تتضمن "صباح الخير" وغيرها من الرسائل العامة.

ووفق البلاغ الذي ورد عبر مركز الشرطة، أفادت المتدعية أن الرجل زعجها عبر تكرار إرسال رسائل إليها، خصوصًا في أوقات نومها صباحًا.

وعليه، قررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية لاستكمال الجلسات.

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