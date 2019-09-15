رسالة داخل زجاجة تنقذ عائلة من مصير مجهول بعدما تقطعت بهم السُبل

وجدت عائلة أمريكية تقطعت بها السبل في أعلى شلال بكاليفورنيا نفسها أمام خيار "بدائي" لطلب المساعدة بعد أن استنفذوا كل الطرق والفرص المتاحة للنزول وإنقاذ حياتهم.

وكان "كورتيس ويتسون" وشريكته "كريستال راميريز" وابنه البالغ من العمر 13 عامًا محاصرين فوق شلال معزول طوله 40 قدمًا في كاليفورنيا، لذا كان حله الوحيد للفرار المحتمل هو خطة لم يجرؤ على أن يحلم بها من خلال إلقاء رسالة في زجاجة أسفل الشلال.

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وكان "كورتس" وعائلته على وشك الانتهاء من رحلة عائمة استمرت أربعة أيام، ولحظ عائلة ويتسن العاثر، وفي اليوم الثالث من وصولهم إلى أخطر منطقة في نهر "أرويو سيكو" إلى قمة شلال ارتفاعه 12 مترًا، لاحظ الأب بأن الحبل الذي بإمكانهم استخدامه للنزول قد اختفى، وكان الحبل الذي معه سيئا بحيث لا يضمن نزولًا آمنًا.

وعلقت العائلة بأعلى الشلال، وكانوا بحاجة ماسة للخروج من خلال خطة باستدعاء فريق إنقاذ، وتذكر "وستون" أنه أخبر أصدقاءه بمكان الرحلة، فقرر استخدام كلمة "أغيثونا" على جوانب زجاجة بلاستكية كانت برفقتهم، ووضع بداخلها قصاصة ورقية وصف عليها مكانهم وألقى بها في مياه الشلال، كما كتب باستخدام الحجر على اليابسة "نحن عالقون هنا"، ثم خلدوا للنوم.

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ولم يمر الكثير من الوقت، ليستيقظوا عند منتصف الليل على وقع مكبرات صوت تقول: "نحن رجال الإنقاذ... لقد وجدناكم، أبقوا في مكانكم سنجليكم".

وعلمت عائلة "ويتسن" في وقت لاحق أن اثنين من المتنزهين رصدوا الزجاجة على بعد نحو ربع ميل من المصب، وفتحوها وعلى الفور اتصلًا بإدارة الإنقاذ بالمنطقة والتي أرسلت بدورها فريق إنقاذ إلى مكان العائلة المحظوظة.

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وتم اكتشاف العائلة العالقة بسرعة باستخدام نظارات الرؤية الليلية وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

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