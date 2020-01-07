رسميًا.. عبارة "إن شاء الله" تدخل أعرق قواميس اللغة الألمانية

أعلنت الهيئة المسؤلة عن واحد من أعرق قواميس اللغة الألمانية عن إدراج عبارة "إن شاء الله" ضمن مرجعه للمعاني وقواعد الإملاء.

وأوضحت هيئة قاموس "دُودِن-Duden" أن هذه العبارة ذات جذر عربي وشائعة جدًا لدى المسلمين، إلا أنه لم يصدر بعد بيان حول ما إذا كانت ستدرج في النسخة المطبوعة الجديدة من القاموس أم لا.

Es wird ernst mit der Islamisierung. 😂Der Duden nimmt jetzt den Begriff „Inschallah“ auf. pic.twitter.com/Cc8JUfB3bo — renk.Magazin (@renk_Magazin) January 4, 2020

وأشارت الهيئة الى أن عبارة "إن شاء الله" كُتبت بصيغة "inschallah" بالألمانية على موقعه الإلكتروني.

وعبارة "إن شاء الله" هي مصطلح شائع بين المسلمين، وتعنى إثبات المشيئة إلى الله تعالى في أمور المستقبل، وأن كل شيء يحدث إنما هو مقدر عنده سبحانه ومتعلق بمشيئته.

بجانب " السلام عليكم" و "ما شاء الله" أًضيفت كلمة " إن شاء الله" إلي قاموس اللغة الألمانية "دودن" العريق.

,يبلغ عدد سكان ألمانيا من المسلمين حوالي 5 ملايين نسمة، وهم ثاني أكبر عدد في أوروبا، ويشكلون حوالي 6 في المائة من سكان البلاد، كما أن ثلاثة من كل خمسة مسلمين ألمانيين لديهم أصول تركية.

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قاموس "دُودِن-Duden"

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يذكر أن قاموس "دُودِن" بضم الدال الأولى وكسر الثانية، هو قاموس شامل للغة الألمانية، نسبة إلى مؤلفه كونراد دودن عام 1880.

"دودن" هو قاموس شامل بمثابة الإنجيل للغة الألمانية، يشكل مصدرًا أساسيًا بما يحويه من قواعد للإملاء، طريقة الكتابة وكذلك الاستعمال الصحيح للكلمات.

الإصدار الأخير (السابع والعشرين) من دودن تم طرحه في عام 2017، يتألف من 12 مجلدًا تغطي كافة مجالات اللغة الألمانية بما في ذلك الألفاظ الدخيلة، المترادفات، طريقة اللفظ إضافة إلى علم أصول الكلمات.

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