رغم شفاءه .. بكاء هستيري بعد إصابة زعيم كوريا الشمالية بكورونا

كان وقع خبر مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مدويًا على شعبه الذي ظهر بعضهم في مقطع فيديو وهم يبكون بحرقة خوفًا وحزنًا على زعيمهم.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي مقاطع فيديو لكيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، ظهر فيها الجمهور يبكي بعد أن قالت إن كيم أصيب بالحمى وعانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة أثناء تفشي فيروس كورونا.

وألقت يو جونغ في خطابها المتلفز اللوم على كوريا الجنوبية بأنها السبب في نشر وباء فيروس كورونا في بلادها. (حسب قولها)

وقالت يو جونغ في خطابها أن كيم "كان يعاني ارتفاعًا في الحرارة خلال فترة العزل الصحي هذه الأشبه بحرب، لكنه لم يتمكن من الاستلقاء ولو للحظة وهو يفكر في الشعب المسؤول عنه".

ولم تكشف يو جونغ عن الفترة الزمنية التي مرض فيها الزعيم الكوري واكتفت بتوجيه عبارات الوعيد والتهديد لكوريا الجنوبية برد انتقامي مع إعلان بيونغ يانغ انتصارها على الوباء.

كوريا الشمالية تنتصر على كورونا

ذكرت يو جونغ في خطابها أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن انتصار بلاده في معركتها ضد فيروس كورونا.

وقالت إن شقيقها أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي.

ونقلت الوكالة عن كيم أن حصيلة الوفيات الرسمية البالغة 74 "معجزة غير مسبوقة" مقارنة مع بلدان أخرى، علمًا بأن السلطات بكوريا الشمالية لم تعلن أي إصابات جديدة مشتبه بها منذ 29 يوليو الماضي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في الـ12 مايو عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وقد أغلقت البلاد حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في 2020.

ولم يتم تطعيم أي من السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة ضد الفيروس، ورفضت عروض التطعيم من منظمة الصحة العالمية ومن الصين وروسيا.