رهان الموت.. هندي يموت بعد أكل 50 بيضة للفوز بـ28 دولارًا

في حادث غريب من نوعه وقع في منطقة جونبور في ولاية أوتار براديش الهندية، لقي مواطن مثرعه بعد مشاركته في "تحدي أكل 50 بيضة للفوز في مبلغٍ زهيد.

وقالت شرطة المدينة بأنه قد تم التعرف على المتوفى ويدعى "سوبهاش ياداف" ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وكشفت الشرطة بأن "ياداف" رافق صديقه إلى سوق بيبانيج لتناول البيض، ونشب شجار مفاجئ بين الاثنين ثم قررا خوض تحدٍّ لأكل 50 بيضة مقابل الحصول على 2000 روبية ( أي ما يعادل 28.18 دولارًا أمريكيًا).

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وبعد بدء الرهان، تمكن "ياداف" من التهام 41 بيضة قبل أن ينهار ويسقط فاقدًا الوعي.

ونقل سكان محليون الرجل على عجل إلى مستشفى الولاية، حيث أحيل إلى معهد سانجاي غاندي للدراسات العليا للعلوم الطبية، وتوفي بعد ساعات.

وقال الأطباء إن "ياداف" توفي بسبب الإفراط في تناول الطعام، إلا أن أفراد الأسرة رفضوا التعليق على الحادث.

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