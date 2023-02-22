رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض.. حي المحمدية أم النخيل؟

البوابة - كشفت صحيفة "ذا صن – The sun" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترك جناحه الملكي في برج المملكة وانتقل إلى قصره الفاخر في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مهاجم النصر الجديد انتقل برفقة شريكته جورجينا رودريغيز وأطفاله الخمسة ووالدته ماريا دولوريس لأول منزل له في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة بأن النجم البرتغالي قرر أخيرًا الانتقال إلى قصره الفاخر كي يتسنى له استضافة والدته ماريا دولوريس التي وصلت السعودية قبل عدة أسابيع.

ولم تتطرق الصحيفة البريطانية للحديث عن مكان قصر رونالدو الجديد، على الرغم من الأنباء تقول بأن منزله الجديد يقع في حي ذو مستوى عالي من الأمان والخصوصية ويمكن سكانه من التجول بسهولة ويسر بين المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من وسائل الراحة.

أين يعيش رونالدو في الرياض؟

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى خيارين للعيش في الرياض، الأول في حي المحمدية، الذي يضم بعضًا من أفضل المطاعم في المدينة، والآخر يسمى حي النخيل، وهو حي يتضمن مدارس دولية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حي المحمدية يحتوي على العديد من القصور التي يمكن لرونالدو شراؤها من خلال اتفاقيات خاصة لقضاء وقته في المملكة العربية السعودية.





جناح رونالدو الملكي في برج المملكة

ومنذ انتقال النجم البرتغالي لنادي النصر السعودي في 31 ديسمبر 2022، مكث وعائلته بشكلٍ مؤقتٍ في "الجناح الملكي" بفندق فور سيزونز الموجود في برج المملكة الذي يُعد مركز الرياض وأحد أبرز المعالم الحضارية في السعودية وأكثرها شهرة.

الجناح الملكي في برج المملكة

يتألف من 17 غرفة نوم

إطلالة بانورامية على الرياض.

يشغل الجناح الملكي طابقين كاملين.

غرفة معيشة ومكتب خاص وغرفة طعام وغرفة لشاشات التلفاز والسينما.

مخزن ومكتب خاص.

صور الجناح الملكي لكريستيانو رونالدو في برج المملكة