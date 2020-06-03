رياضية إسرائيلية سابقة تترأس شبكة دعارة.. والأمن يلقي القبض عليها

أعلنت شرطة دولة الاحتلال الإسرائيلي القبض على عصابة المتهنت تجارة الرقيق الأبيض والدعارة تحت غطاء توفير خدمات للتدليك.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن شرطة مدينة تل أبيب، كشفت الشبكة بعد متابعات وملاحقات أمنية مكثفة أجرتها خلال الفترة الماضية أسفرت عن اعتقال ثمانية أشخاص بينهم زعيمة الشبكة.

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وأشارت الشرطة الى أن زعيمة الشبكة هي بطلة رياضية سابقة مثلت الكيان الصهيوني في مسابقات دولية وتبلغ من العمر 50 عامًا.

وقالت الشرطة في بيان إن عصابة الجريمة أجرت اتصالات مع النساء عبر إعلانات باللغة الروسية على الإنترنت قبل إحضارهن إلى إسرائيل للعمل كبغايا.

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وأشار البيان الى أن اللاعبة رتبت أوضاع الفتيات المعيشية في البلد ونقلتهم من عميل إلى آخر في عدد من "المنازل السرية" التي تتنكر كخدمات تدليك.

وأضاف بيان الشرطة أن زوج اللاعبة اعتقل أيضًا مع خمس سيدات ورجل آخر.

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كما يشتبه في أن المجموعة ارتكبت سلسلة من الجرائم الضريبية بما في ذلك غسيل الأموال.

يذكر أن القانون الإسرائيلي الحالي يعاقب على القوادة والاتجار بالجنس وإدارة بيت دعارة، ففي ديسمبر 2018، وافق الكنيست على قانون يعاقب أيضًا الذين يتم ضبطهم في توظيف عاملين في مجال الجنس.

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