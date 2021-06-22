رياض محرز يعلن خطوبته من حبيبته الحسناء الشقراء.. تعرف عليها

تقدم نجم مانشستر سيتي رياض محرز لخطوبة صديقته "تايلور وارد" والتي تعرف عليها قبل 16 شهرًا.

وعرض لاعب كرة القدم رياض محرز البالغ من العمر 30 عامًا خاتم الخطوبة على "تايلور" ليلة أمس الاثنين خلال رحلة سياحية في مدينة ميكونوس اليونانية مع عائلتهما وأصدقائهما.

وأعلنت الجميلة الشقراء "تيلور" (23 عامًا)، الأخبار السعيدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بمشاركة صورتين لهما وعلقت عليها: "لا يوجد أحد أُفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك"، ورد لاعب ليستر سيتي السابق على المنشور بتعليق: "أُحبك".

و"تايلور" هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة "داون وارد" وتبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني.

أما والدها فهو "آشلي وارد" لاعب كرة القدم المتقاعد (50 عامًا) ولديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

وارتدت العروس "تايلور" جمبسوت برتقالي وتأكدت من إظهار خاتمها الماسي اللامع في الصور، فيما ظهر رياض محرز سعيدًا جدًا بهذه الخطوة المُهمة.

وجمعت رياض محرز علاقة غرامية بـ"تايلور" قبل انفصاله عن زوجته السابقة "ريتا جوهال"، وبدأت تدعمه منذ العام الماضي خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

قال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية أن رياض محرز بذل قصارى جهده لاختيار خاتم الخطوبة المثالي لـ"تايلور" وحصل على خاتم الماسي بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

وقال المصدر: "لم تكن تايلور تتوقع هذا على الإطلاق، كانت سعيدة للغاية، اختار رياض الخاتم بنفسه وصنعه خصيصًا لها، كان هناك احتفال ضخم مليء بالشمبانيا بعد ذلك".

وسارع أصدقاء تايلور" المشاهير إلى إرسال تمنياتهم الطيبة في التعليقات.

وزعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "تايلور" كانت مرتبطة سابقًا بزميل رياض محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني "سيرخيو أغويرو"، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وأشارت ذات الصحيفو إلى أن رياض محرز طلّق "ريتا" في محكمة مدينة مانشستر العام الماضي، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، بعد زواج استمر 5 أعوام وأنجبت له ابنتين.

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