رُب ضارة نافعة.. سلسلة Walmart تطلب 50 ألف وظيفة بسبب "كورونا"

في الوقت الذي تسبب فيه فيروس "كورونا" المُستجد بالتأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والقمم الرئاسية والمؤتمرات السياسية، أعلنت شركة "وول مارت-Walmart" الأمريكية إنها ستوظف 50.000 عامل إضافي في متاجرها ونواديها ومراكز التوزيع

وقالت الشركة المتخصصة بالبيع بالتجزئة في بيان رسمي بأنها تتطلع لتوظيف هذا العدد الهائل من الموظفين لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على منتجات البقالة ومستلزمات المنزل من مخزون المستهلكين خلال تفشي فيروس "كورونا".

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ويعد Walmart أكبر محل بقالة في الولايات المتحدة والوحيد الذي ظل مفتوحًا بالرغم من تفشي وباء "كورونا".

ومع بقاء الملايين في المنزل، ارتفعت مبيعات السلع الأساسية المنزلية بشكل كبير، لذلك قررت الشركة إضافة المزيد من العاملين المؤقتين والعاملين بدوام جزئي لتلبية الطلب.

وتقول الشركة إن العمال الجدد سيتم تعيينهم في مجموعة من المناصب، مثل الصرافين والمخزنين والمتسوقين الشخصيين لمتاجرها وأنديتها.

وقالت الشركة إنها تلقت أكثر من مليون طلب منذ إعلانها السابق عن توظيف 150.000 عامل خلال أزمة COVID-19.

وقالت الشركة: "نحن متواضعون وفخورون بقدرتنا على إعطاء فرصة للعديد من العمال خلال هذه الفترة الحرجة".

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