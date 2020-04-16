"زفاف طبي" في زمن كورونا.. طبيبان يتزوجان داخل مستشفى

قرر طبيب وطبيبة من أمريكا تم إلغاء حفل زفافهما بسبب وباء "كورونا" التخلي عن خططهما لحفل أسطوري، وعقدا قرانهما بدلًا من ذلك في مستشفى ديوك الجامعي وهما يرتديان الملابس الواقية.

ولم تتوقع الطبيبة المختصة بطب النساء "تساي" وخطيبها المُختص بالطب النفسي أن يقيما زفافهما في قسم الولادة، بمشاركة عدد من الزملاء ومجموعة من الأصدقاء الذين حضروا عبر تطبيق الاتصال بالفيديو لمشاهدة الزوجين وهما يتبادلان عهود الزواج.

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وحملت العروس باقة زهور مصنوعة من ورق المناديل، وهي ترتدي ملابس العمل وكمامات الوجه، ثم تحركت في عربة معدات، وهي تضع خلف ظهرها لفافة وقاية ورقية مكتوب عليها «Just Married» ليسمح لها الزملاء بوقت قليل من الراحة، قبل أن تعود لعملها في الاهتمام بالمرضى.

وقالت تساي لشبكة "إيه بي سي" نيوز، إن "زملاءها كانوا على علم بإرجاء الزفاف، لكنهم لم يدركوا اليوم بالتحديد إلى أن وصلت إلى العمل وأبلغتهم بأن الحفل كان مفترضا إحياؤه في الـ11 الجاري".

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وأضافت أن "الحفل المرتجل الذي نظمه الطاقم الطبي لها، بدأ صغيرًا، ثم أراد زملاؤها أن يقدموا لها فستان زفاف، وطرحة، ووردًا، حتى ساهم الجميع بشيء ما وانضموا جميعًا إلى هذه اللفتة الجميلة".

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