زواج ثنائي أردني بلا حفل.. ودموع والد العروس تفطر القلوب

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع مقطع فيديو لحفل زفاف "استثنائي" لثنائي أردني في ظل أزمة "كورونا" وحظر التجوال المفروض منذ 21 مارس الجاري.

ورصدت عدسة إحدى القنوات المحلية الأردنية لحظة وصول العريس الدكتور مصعب الى منزل والد العروس مرام الذي سلّمه إياها بالدموع وبخطوات حزينة، نظرًا لما تمرّ به البلاد من أوضاع صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في مشهد عزّ على أب الفتاة العروس، الذي يبدو أنه كان يريد أن يفرح بابنته كما يجب.

وظهر والد العروس في الفيديو يبكي متأثرًا لعدم وجود اي مظاهر اعتيادية للزفاف من "طبل وزمر ومعازيم".

وفي مقابلة أجرتها القناة مع العريس مصعب تحدث عن شعوره قائلً: "لم استطع إتمام فرحي اليوم بحفل زفاف بسبب الأوضاع، ولكن ذلك لم يمنعنا من حب الحياة والاستمرار فيها، واتفقت أنا وزوجتي مرام على اتمام زواجنا بنفس التاريخ لذي وضعناه دون حفل زفاف".

#الأردن



بعض الفرح .. رغم الظروف



مصعب ومرام تزوجوا الله يهنيهم يا رب ..



ملاحظه : ما بعرفهم بس فرحتهم فرحتنا.. وابو العروس زي ابونا pic.twitter.com/SFO1F4K7ar — Nidaa Majali (@NidaaMajali) March 29, 2020

وأضاف: "في هذه الظروف علينا أن نتفهما جيدًا ونتفهم أوضاعها حتى نتجاوزها وأن لا نوقف الحياة ونقاومها بالتنازل قليلًا وبتفهم الطرفان".

وأثار مقطع الفيديو مشاعر التضامن لدى العديد من المغردين، متمنين أن تزول الغمّة قريبًا عن الأردن وبلاد العالم، حيث اضطر هذين الزوجين على أن يتمّان فرحهما بلا أي طقوس احتفال أو معازيم أو طبل وزمر وابتهاج.

فيما اعتبر مغردوّن آخرون بأن ذلك أفضل ومصلحة للتوفير على العروسين وأنه اختصار لكثير من التكاليف التي ليس لها داعي على حد رأيهم.

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