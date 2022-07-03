زواج رجل أعمال تركي من فتاة تصغره بـ 42 عامًا

تصدر نبأ زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس الرابع عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وعدة دول عربية نظرًا لأن العروس تصغره بـ 42 عامًا.

واحتفل الملياردير أركاس البالغ من العمر 77 عامًا يوم الجمعة الماضي بزواجه من ميرف صقالي والتي تبلغ من العمر 35 عامًا.

وجلس العريس السبعيني على طاولة الزفاف قائلًا "نعم" للمرة الرابعة في حياته فيما نطقت العروس بموافقتها على الزواج منه بكلمة "نعم" التي تقولها للمرة الأولى في حياتها باعتبارها تتزوج للمرة الأولى في حياتها.

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم في Arkas Vineyards بمنطقة توربالي التابعة لولاية إزمير التركية، القنصل الفرنسي في تركيا هيرفيه ماجرو وكان شاهدًا على الزواج أيضًا.

ونشرت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل الزفاف الضخم في أزمير مسقط رأس لوسيان أركاس، بحضور شخصيات بارزة من عالم الأعمال والحياة الاجتماعية.

يشار إلى لوسيان أركاس احتل المرتبة 33 في قائمة أغنى الأتراك في عام 2017.

وفقًا للمعلومات الواردة، افتتح الزوجان الجديدان فندقًا في ألاتشاتي قبل حفل الزفاف، يُعتقد أن العروس ميرف صقالي ستدير الفندق.

زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس

يذكر أن الزوجة الأولى لـ لوسيان أركاس وأم أطفاله توفت قبل سنوات، فيما تطلق من زوجتيه الثانية والثالثة، وتعد ميرف هي زوجته الرابعة.

من هو لوسيان أركاس