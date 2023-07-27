مأدبة غذاء بمناسبة زفاف طارق ناصر جودة والأميرة سمية بنت الحسن

البوابة - أقام وزير الخارجية الأردني الأسبق ناصر جودة مساء أمس الأربعاء مأدبة غذاء بمناسبة الاحتفال بزفاف نجله الأكبر طارق ناصر جودة على الأنسة زين هادي أبو هنطش والمقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمان يوم غدٍ الجمعة، 28 يوليو 2023.

وذكرت مصادر مطلعة أن السيد جودة أقام مأدبة الغذاء في قاعات مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان بحضور جد العريس، الأمير الحسن بن طلال، ولي العهد الأردني الأسبق بالإضافة إلى شخصيات جاوز عددها الـ 400 شخصية من مختلف أطياف المجتمع الأردني.

طارق ناصر جودة وخطيبته زين

كما حضر مأدبة الغذاء خال العرس الأمير راشد بن الحسن، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن نايف والأمير جميل بن ناصر والأمير عاصم والشريف شاكر وعم العريس سامر جودة وعدد من أسرة العروس من آل هنطش الكرام.

كما كان من بين الحضور، عدد من كبار الشخصيات في المجتمع الأردني ومنهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش ومدير المخابرات ورئيس الديوان الملكي العامر وعدد من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء والنواب والأعيان الحاليين والسابقين ووجهاء ومتقاعدين.

ونشرت صفحة تُعنى بمتابعة تفاصيل حياة أفراد العائلة المالكة في الأردن صورة من مأدبة الغذاء، والتي ظهر فيها السيد جودة وهو يؤدي رقصة الدحية إلى جانب نجليه العريس طارق وعلي.

زفاف طارق ناصر جودة

ذكرت مصادر مطلعة أن عائلة الأميرة سمية بنت الحسن ستقيم اليوم مأدبة غذاء في القلعة المطلة على وسط العاصمة عمان استعدادًا لحفل الزفاف الذي سيقام غد الجمعة بحضور عدد محدود من أسرتي العروسين.

خطوبة طارق ناصر جودة

احتفلت الأميرة سمية بنت الحسن في الرابع من أكتوبر 2022 بخطوبة نجلها الأكبر طارق ناصر جودة بحضور زوجها السابق ناصر جودة والملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله وجده الأمير الحسن بن طلال والأمير راشد بن الحسن والأميرة بديعة بن الحسن والأميرة رحمة بنت الحسن.

طارق يتوسط والديه الأميرة سمية والسيد ناصر جودة

طارق مع والدته الأميرة سمية الحسن

طارق مع خطيبته الآنسة زين

من هو طارق ناصر جودة

اسمه الكامل: طارق ناصر جودة

الأم: الأميرة سمية بنت الحسن

الأب: ناصر جودة

تاريخ الولادة: 1994

الأشقاء: زين الشرف، علي، سكينة

الدراسة: كلية التاريخ والكلاسيكيات والآثار بجامعة إدنبرة

من هي زين هادي أبو هنطش

تخرجت الآنسة زين هادي أبو هنطش من جامعة ريدينغ في عام 2016 وحصلت على درجة الماجستير في القانون في القانون الدولي والمقارن من جامعة SOAS في لندن في عام 2017.

عملت سابقًا في الزعبي وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون في عمان.

