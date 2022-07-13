الأمير عبدالعزيز بن فهد يكشف قبيلة زوجته الأولى

تصدر اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في المملكة العربية السعودية بعد تداول مقطع فيديو له كشف من خلاله تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية التي على ما يبدو أنها محط اهتمام الشارع السعودي.

وشوهد الأمير عبدالعزيز بن فهد في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن القبيلة التي تزوج منها زوجته الأولى بعد مشاورة والده الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد أن زوجته الأولى كانت من حفر الباطن، وتابع قائلًا: "شاورت أبوي وقال توكل على الله وكانت من عنزة".

وما إن انتشر مقطع الفيديو للأمير عبدالعزيز، حتى سارع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله على نطاق واسع على موقع التدوين "تويتر"، فيما عبر أهالي حفر الباطن عن فخرهم واعتزازهم لزواج الأمير عبدالعزيز من إحدى بناتهم.

ولم يتسن لموقع البوابة معرفة المزيد من التفاصيل عن حياة الأمير عبدالعزيز الشخصية أو عدد زوجاته، إذ يكشف موقع ويكيبيديا أن الأمير متزوج من الأميرة العنود بنت فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود. وله من البنات الأميرة الجوهرة (مواليد 8 يوليو 2015)، والأميرة لطيفة (مواليد 8 أغسطس 2016).

الأمير عبدالعزيز بن فهد

اسمه الكامل : الأمير عبدالعزيز بن عبد العزيز آل سعود.

ولد في 15 أبريل 1973.

والدته هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم.

الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

دراسة الأمير عبدالعزيز بن فهد

درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الأهلية وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م - 1413هـ.

وظائف الأمير عبدالعزيز بن فهد

في مايو 1998: عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء. في يناير عام 2000: عُيِّنَ رئيساً لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

عُيِّنَ رئيساً لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء. في يونيو عام 2011: إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء. في أبريل عام 2014: إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه.

إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه. الأمير له حصة في مجموعة "ام بي سي" تقدر بنسبة 33% التي يملكها وليد بن إبراهيم الإبراهيم ويستلم الأمير جزء من أرباح المجموعة.

يملك جزءا من شركة سعودي أوجيه.

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