زوجة الأمير هاشم تخطف الأنظار بحجابها في حناء الآنسة رجوة

البوابة - نجحت الأميرة فهدة، زوجة الأمير هاشم بن الحسين، في لفت الأنظار لها في حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان الاثنين، احتفالًا باقتراب موعد زفاف ابنها البكر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف.

وشوهدت الأميرة السعودية فهدة، زوجة الأمير هاشم بن الحسين، في حفل الحناء الآنسة رجوة وهي تجلس إلى جانب الأميرة سارة بنت فيصل والأميرة عائشة بنت فيصل والأميرة مريم الغازي.

زوجة الأمير هاشم فهدة الهاشم

واختارت الأميرة فهدة حضور هذه المناسبة السارة بإطلالة أنيقة تجمع بين الفخامة والاحتشام، وارتدت ثوبًا تقليديًا يحمل لمسة من التراث السعودي، بلدها الأم، بأكمام مطرزة بالخيوط الذهبية اللامعة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الأميرة فهدة بإسدال وشاح من الشيفون على خصلات شعرها المتموجة وطبقت مكياج ترابي يليق بملامح وجهها وأبرزت جمال عيونها بظل باللون البني.

وأثنى عدد كبير من متابعي الحدث الملكي على إطلالة الأميرة السعودية فهدة، وأبدوا إعجابهم بأناقتها وحشمتها وفخامتها، فيما عبر كثيرون عن سعادتهم بحضور هذه المناسبة الخاصة بمواطنتها الآنسة رجوة آل سيف.

زواج الأمير هاشم بن الحسين من فهدة

الأمير هاشم وزوجته الأميرة فهدة مع المصمم السعودي يحيى البشري

تزوج الأمير هاشم بن الحسين في 6 يناير 2006 من فهدة محمد بن إبراهيم أبو نيان في القصر الملكي في العاصمة الأردنية عمان.

وتُعد فهدة واحدة من أبناء رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

فستان زفاف الأميرة فهدة

وفيما يتعلق بـ فستان زفاف الأميرة فهدة فقد تألقت العروس فهدة بفستان حمل توقيع المصمم السعودي الشهير يحيى البشري الذي صممه خصيصًا لها.

وجاء تصميم فستان زفاف الأميرة فهدة بطريقة أنيقة باللون الذهبي مع طرحة من الشيفون والدانتيل.

كما صففت العروس شعرها بطريقة بسيطة إذ اكتفت برفعه من الناحية الأمامية فيما طبقت مكياج خفيف لاق بملامح وجهها الناعم.

بعد زواجها من الأمير هاشم باتت تُلقب بـ الأميرة فهدة الهاشم.

من هي فهدة الهاشم

الاسم الكامل: فهدة بنت محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان

فهدة بنت محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان مكان الولادة: جدة

جدة تاريخ الولادة: 27 يونيو 1981

27 يونيو 1981 الأب: الشيخ محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان ، رئيس مجلس إدارة شركة أبونيان القابضة وأكوا باور انترناشيونال

الشيخ محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان ، رئيس مجلس إدارة شركة أبونيان القابضة وأكوا باور انترناشيونال الأم: الشيخة شريفة بنت تركي السديري

أبناء الأميرة فهدة

لدى الأمير هاشم زوجته الأميرة فهدة ابن واحد وثلاث بنات، وهم: