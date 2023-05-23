في صورة عنوانها الفخامة.. ظهور نادر لـ عزة السديري والدة رجوة في حفل الحناء

البوابة - دخلت الآنسة رجوة آل سيف دائرة الضوء وبدأ اسمها يلقى تفاعلًا كبيرًا في منصات التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الديوان الملكي الهاشمي في أغسطس الماضي نبأ خطوبتها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون عن الآنسة رجوة هو أن والدتها السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري تنتمي لعائلة السديري، وهي عائلة والدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري، التي تُعد واحدة من زوجات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

عزة السديري في حفل حناء رجوة آل سيف

وفي ظهورٍ ملكي نادر، نجحت السيدة عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري في خطف أنظار الكثيرين في حفل الحناء التي أقامتها الملكة رانيا أمس الاثنين في قصر زهران – الديوان الملكي الهاشمي (مضارب بني هاشم) بمناسبة اقتراب موعد زفاف ابنها البكر الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة.

وظهرت السيدة حصة في واحدة من الصور التي نشرتها الملكة رانيا قبل دقائق من الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" حيث يتابعها أكثر من 8 مليون شخص.

وفي الوقت الذي انشغل كثيرون بجمال وأناقة وفخامة الملكة رانيا وكنتها الجديدة رجوة آل سيف، نجحت السيدة حصة في لفت أنظار الكثيرين خاصة وأنها مقلة كثيرًا في إطلالتها.

خطفت والدة رجوة الأنظار بثوب مؤلف من قطعتين جاءتا باللون الجنزاري، والذي تزيَّن بتطريزات راقية ملونة، أضفت إلى إطلالتها لمسة من العصرية وروح التراث التقليدي، فيما أسدلت على خصلات شعرها البني وشاحًا مطابق اللون.

أما على صعيد الشعر، فقد اكتفت بإسدال خصلات شعرها بطريقة بسيطة على كتفيها، وطبقت مكياج ترابي بسيط يليق بملامحها الملكية.

رجوة آل سيف بثوب للمصممة هنيدة صيرفي

في أولى الاحتفالات الملكية التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، اختارت الآنسة السعودية رجوة آل سيف في حفل الحناء أن تطل بثوب من تصميم المصممة السعودية هنيدة الصريفي، المعروفة بتصاميمها الأنيقة والفريدة.

وجاء تصميم ثوب العروس رجوة آل سيف في حفلة الحناء باللون الأبيض، والمُزيّن بتطريز ذهبي وتوشحّت بغطاء أبيض كذلك لتزيد إطلالتها رقيًا وفخامة.

وزُفّت رجوة في حفل الحناء بعد وصول الملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية بمن فيهن الأميرات إيمان بنت عبدالله وسلمى بنت عبدالله، على أنغام أهزوجة تراثية كتبت خصيصًا وغنّتها الفنانة الأردنية نداء شرارة.

وأمام جميع الحضور، رحبّت الملكة رانيا بكنتها الجديدة قائلة: "وأخيرا صار عندي كنّة..رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين، وبتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة ..فيه أحلى من هالعروس ..رجوة بعيوننا".

ولم تُخفِ الملكة رانيا تأثرها بزواج ابنها الأمير قائلة: "حسين هو فرحتي الأولى وابني البكر وكنت دائما أحلم أشوفه عريس".

