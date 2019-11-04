زوجة "رياض محرز" تخونه مع ملاكم أمريكي.. واللاعب "مُحطم القلب"!

فجّرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل صدمت بها لاعب كرة القدم الجزائري "رياض محرز" عبر تقرير كشفت فيه بأن زوجته "ريتا" تواعد ملاكمًا أمريكيًا.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على صفحاتها أمس الأحد "أن ريتا جوهال زوجة محرز، المحترف بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حطمت قلب اللاعب بظهورها مع ملاكم أميركي".

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وجاء في التقرير: "رياض محرز مُحطم القلب بسبب العلاقة بين زوجته ريتا والملاكم الأميركي "ديونتاي وايلدر"، بعد أن تم رصدهما في أحد الملاهي الليلية بمدينة مانشستر، الذي يرتاده غالبًا مشاهير الرياضة وخصوصًا لاعبي كرة القدم".

وأضاف التقرير: "بدا الانسجام واضحًا بين الطرفين، الأمر الذي أثار غضب رياض محرز عندما عرف بالأمر لاحقًا وأصيب بصدمة كبيرة".

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ونقل التقرير عن مصدر مُقرب من "ريتا" بأن شقيقتها حاولت إبعادها عن المُلاكم في تلك الليلة لكنها لم تستجب لها.

وقال مصدر للصحيفة: "كانوا يتحدثون عن كثب ويضحكون ويمزحون، يمكنك أن ترى أن هناك الكيمياء خاصة بينهما كما أن هناك اتصالًا حقيقيًا بينهما".

وقالت هذه المصادر بأن محرز شعر بأنه "مُحطم" لسماع أنباء عن وجود علاقة خاصة بين زوجته وبطل الملاكمة.

كما تناولت الصحيفة نبذة عن شخصية محرز (28 عامًا) المعروف بالتزامه بتجنب السهر أو شرب الكحول، مما كان له الأثر الواضح في تألقه مع نادي ليستر سيتي ومن ثم مانشستر سيتي والفوز معهما بلقب الدوري الإنجليزي.

ولم تكن المرة الأولى التي تتسبب فيه "ريتا" بالحرج الشديد لـ"محرز"، إذ نشرت أغسطس الماضي فيديو صادم لها تظهر فيه وهي تقود سيارتها بوضع مخالف للقانون، حيث قامت بتثبيت قدميها على المقود أثناء القيادة، في مشهد وصفته صحيفة "ميرور" البريطانية وقتها بأنه "مروّع".

يذكر أن رياض محرز تزوج "ريتا جوهال" منذ 2015، وأنجب منها طفلتين، وظهرت أسرته معه أمام الكاميرات في لحظات التتويج بالبطولات ومنها لقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

من هو ديونتاي وايلدر؟

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ديونتاي وايلدر مواليد 22 أكتوبر 1985 في توسكالوسا، ألاباما، الولايات المتحدة، هو مُلاكم محترف أمريكي يصنف ضمن فئة الوزن الثقيل.

حقق "ديونتاي" بطولة المجلس العالمي للملاكمة، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2008 وحقق الميدالية البرونزية فيها.

خاض "ديونتاي" خلال مسيرته 37 نزالًا، فاز في 37 ولم يخسر، كما فاز بالضربة القاضية في 36 نزالًا.

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