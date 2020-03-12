زوجة "فابريغاس" اللبنانية تهاجم ايران.. وتتهم حزب الله بنشر فايروس "كورونا" في لبنان

وجهت دانييلا سمعان، زوجة لاعب الكرة الإسباني الشهير "سيسك فابريغاس"، رسالة عنيفة للحكومة اللبنانية تتهمها بأنها تابعة لنظام الملالي في إيران.

وقالت سمعان، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "حكومتنا تابعة ل ايران ...ما بقى في ولا حدا لبناني بالسلطة ... كلن عملا ..عم بجربو ينسونا سياستنا وثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا.. شو هالمسخرة".

حكومتنا تابعة ل ايران ...ما بقى في ولا حدا لبناني بالسلطة ... كلن عملا ..عم بجربو ينسونا سياستنا و ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا ...شو هالمسخرة...#كورونا_حزب_الله — Daniella Semaan (@firstLadyD4) March 11, 2020

واختتمت تغريدتها بوسم: "#كورونا_حزب_الله".

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كورونا vs لبنان

يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه انتقادات شعبية لعدم إغلاقها الرحلات الجوية مع إيران أو إغلاق الحدود مع سوريا خاصة بعد تحول إيران الى ثالث أكبر بؤرة في العالم لتفشي فايروس "كورونا المُستجد".

ومنذ اكتشاف لبنان أول إصابة بفيروس "كورونا" لسيدة قادمة من إيران، في 22 فبراير الماضي، يرتفع يوميًا عدد المصابين، في ظل اتهامات لجماعة "حزب الله" بالضغط على السلطات لاستقبال رحلات جوية من إيران، حيث يتفشى الفيروس القاتل.

كما يواصل لبنان استقبال رحلات جوية من دول انتشر فيها الفيروس القاتل، مثل إيطاليا، إضافة إلى دخول حافلات من سوريا، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، الأسبوع الماضي، عزمها وقف النقل جوًا وبرًا وبحرًا للقادمين من دول تشهد تفشيًا للفيروس.

من هي دانيلا سمعان؟

ولدت دانييلا سمعان سنة 1975، في بلدة “مزيارة” في لبنان، تربت في كنف عائلة متواضعة، تضم ستة أشقاء ذكور يعيشون في نيجيريا وشقيقتين.

تزوجت من رجل أعمال لبناني "إيلي تكتوك" والذي يعمل في بيع العقارات بإنجلترا وتحديدًا في كينسينغتون وتشيلسي، ولكن عمرها آنذاك لم يكن يتجاوز 21 عامًا، لتنتقل بعدها برفقة زوجها إلى مدينة لندن، فعاشت معه لقترة وأنجبت منه طفلة اسمها ماريا وطفل اسمه جوزيف.

عاشت دانييلا حياة الرفاهية والبذخ في لندن مع زوجها الذي اشترى لها منزلًا في منطقة تشيلسي (المصنفة للأثرياء) قدّرت قيمته وقتها بـ10 ملايين دولار، الى أن التقت اللاعب الإسباني والنجم السابق لفريق آرسنال الإنجليزي "سيسك فابريغاس" في2010.

بدأت في مواعدة "فابريغاس" من عام 2011، حتى علم زوجها "إيلي" بخيانتها وطلقها في ذات العام.

وبعد علاقة استمرت عدة سنوات تزوج الثنائي شهر مايو 2018 في فندق "Cliveden House" الفاخر بلندن، بعد قصة حب طويلة أثمرت لهما ثلاثة أولاد.