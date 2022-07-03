لقطة قمة السبع .. زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ يجلس بجانب عدوه اللدود

تحظى قمم دول مجموعة السبع كل عام على تغطية إعلامية كبيرة نظرًا للملفات الساخنة المُدرجة على طاولة القادة، لكن قمة السبع هذا العام شهدت لقطات استثنائية جرى توثيقها عبر كاميرات التصوير.

وخلال قمة السبع 2022 التي اختتمت قبل أيام، التقطت عدسات المصورين صورة وصفها أحد المواقع الإخبارية الإسبانية بـ"صورة القمة"، والتي يظهر فيها غوتييه ديستيناي، زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ الشاذ، يجلس بجانب رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" الذي ناصر قانون مكافحة "الترويج للمثلية".

وعلى الرغم أن الطاولة الطويلة، والمحاطة بأعمدة الرخام ولوحات فرانسيسكو دي جويا الإسباني، ضمت عشرات المدعوين إلا أن ترتيب الحضور أثار جدلًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار صور حفل عشاء الناتو في القصر الملكي بإسبانيا، اعتبر عدد من المعلقين أن ترتيب القادة على الطاولة جاء متعمدًا كنوع من الاحتفال بـ”شهر الفخر”، فيما رأى البعض أن يدًا غامضة للبروتوكول الدولي تركت لمستها على الطاولة فيما لم يستجب القصر الملكي الإسباني لطلب التعليق على الصورة.

واعتبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن جلوس "غوتييه ديستيناي" إلى جانب عدوه اللدود "فيكتور أوربان" جاء بهدف إضفاء المزيد من الإثارة على مجريات القمة المملة.

وكان غوتييه ديستيناي قد تزوج من رئيس وزراء لوكسمبورغ في عام 2015 وكان أول مسؤول أوروبي على هذا المستوى في الاتحاد الأوروبي يعقد زواجًا مثليًا.

غوتييه ديستيناي

اسمه الكامل: غوتيه كريستيان ديستني.

ولد غوتييه ديستيناي في 13 يونيو 1980 في بروكسل ببلجيكا.

درس غوتييه ديستيناي الهندسة المعمارية من جامعة لييج في عام 2003.

عمل مهندسًا معماريًا في شركة آي-3 البلجيكية-اللوكسمبورغية للهندسة المعمارية منذ عام 2013.

زواج غوتييه ديستيناي

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي "كزافييه بيتل" ميوله الجنسي الشاذ في عام 2008 وعاش مع غوتييه ديستيناي في اتحاد مدني منذ عام 2010 وظهر معه في العديد من المناسبات الرسمية.

في أغسطس 2014 تقدم غوتييه ديستيناي لخطبة كزافييه بيتل ووافق الآخير على ذلك ورد بنعم.

في 15 مايو 2015 تزوج الشريكان في بلدية لكسمبورغ في حفل خاص أقامته رئيسة بلدية مدينة لوكسمبورغ ليدي بولفر بحضور حوالي 250 ضيفًا.

أصبح بيتل أول رئيس حكومة في الاتحاد الأوروبي يتزوج من شريك من نفس الجنس.

وحضر حفل الزفاف أيضا إليو دي روبو وهو رئيس الوزراء البلجيكي السابق من 2011 إلى 2014 الذي كان أول رئيس حكومة مثلي الجنس في الاتحاد الأوروبي.

غوتييه ديستيناي في قمة السبع

اكتسب غوتييه ديستيناي اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي عندما ظهر على أنه الزوج الوحيد من الذكور في صورة جماعية لأزواج قادة العالم وشركائهم في قمة الناتو بروكسيل 2017.

كما ظهر مجددًا في صورة جماعية لأزواج قادة العالم وشركائهم في قمة الناتو بروكسيل 2018.

المجر تحارب المثلية الجنسية

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في 2021 أن بلاده لن تسمح للنشطاء المثليين بدخول رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والتغلغل بين الأطفال.

وجاءت تصريحات أوربان ردًا على انتقادات حيال سن بلاده قانونًا يحظر الترويج للمثلية الجنسية وتغيير الجنس لدى القصّر.

وأضاف: "يريد البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منا السماح للمنظمات والنشطاء المثليين بدخول رياض الأطفال والمدارس الابتدائية"، معرباً عن رفض حكومته لهذا الأمر.

وأشار إلى أن تنشئة الأطفال تقع بشكل كامل ضمن مجال صلاحيات الدولة.