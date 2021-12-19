محاسبة زياد المسفر يتصدر الترند .. ماذا فعل في مدل بيست الرياض

لا ينفك الموديل السعودي زياد المسفر في إثارة الجدل مع كل إطلالة يطل بها على متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يتعمد ذلك لكسب المزيد من المشاهدات وتصدر الترند لأيام.

هذه المرة أثار المسفر الجدل بإطلالته الغريبة في حفل مدل بيست المقام في العاصمة السعودية الرياض حتى أنه استفز المتابعين لدرجة طالبوا بمحاسبته.

وعبر وسم "#يجب_محاسبة_زياد_المسفر"، طالب المغردون على موقع التدوين "تويتر" بمحاسبة المسفر بسبب تعمده إثارة الجدل في المناسبات العامة وإثارة الجدل مع تسريحة شعر غربية وإكسسوار مُلفت وملابس مريبة اعتبرها البعض بأنها أنثوية.

وأشار عدد من المغردين إلى أن زياد المسفر يتعمد الظهور بمظهر أنثوي للفت الأنظار له فكيف في حدث موسيقي عالمي يقصده ملايين الزوّار من جميع أنحاء العالم.

واشتهر المسفر بنمط حياته الذي اعتبره البعض "يشبه الفتيات" حيث يستعرض دومًا اهتمامه بجماله وبشرته وشعره عبر فيديوهات ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتعمد المسفر إثارة الجدل في طريقة كلامه ونبرة صوته الناعمة وارتداء ملابس يتشبه بها بالإناث كان آخرها ارتداء العباءة والتجول في شوارع السعودية.

واعتبر بعض رواد السوشال ميديا أن زياد ينشر أفكار لا تناسب المجتمع السعودي المحافظ، ولذلك أطلقوا وسمًا يطالبون السلطات في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض عليه، بتهمة نشر أفكار تفسد الشباب عن طريق محتواه الذي يعرضه على حساباته الرسمية.

حظي مهرجان مدل بيست، بإقبال كبير من محبي الموسيقى الإلكنترونية في يومه الأول، وبحسب الأرقام الرسمية من المنظمين فقد تخطى عدد زوار المهرجان 180 ألف زائر في أول أيامه.

وانطلق مهرجان مدل بيست في العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس، والذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر لمدة 4 أيام.