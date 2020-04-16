"زيارة محرمة"  تضع زوجة رئيس وزراء الياباني في مرمى الانتقاد

أثارت زوجة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" جدلًا في بلادها بعد قيامها بزيارة ضريحًا الشهر الماضي مع نحو 50 شخصًا.

وذكر التقرير بأن "آكي" زوجة "آبي" توجهت في 15 مارس الماضي الى أحد الأضرحة الدينية جنوب غربي اليابان في الوقت الذي تفرض فيه السلطات هناك قواعد صارمة لفرض العزل الصحي والتباعد الاجتماعي لاحتواء أزمة انتشار فيروس "كورونا".

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وبعد ساعات، تصدر اسم زوجة رئيس الوزراء الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الياباني حتى الآن على طلب للتعقيب.

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كما تعرضت "آكي آبي" لانتقادات بعد نشر صور لها أثناء مشاركتها في مشاهدة تفتح زهور الكرز، رغم مطالبة الناس بالبقاء في المنازل، لكن "آبي" دافع عنها وقال إنه كان تجمعًا خاصًا في أحد المطاعم.

وكان رئيس الوزراء الياباني هو الآخر قد تعرض لاتقادات لاذعة بعد نشره مقطع فيديو لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وظهر رئيس الوزراء في مقطع الفيديو وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي مشروبًا ساخنًا مسترخيًا على أنغام الموسيقى، متجاهلًا معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس "كورونا" والتي تسببت بتوقيف أعمالهم بشكلٍ مؤقت.

يذكر أن الحكومة اليابانية تدرس توسيع التغطية لحالة الطوارئ في المحافظات والمدن اليابانية والتي تشهد أعدادًا متزايدة من المصابيين بفيروس "كورونا".

من المقرر أن تطلب الحكومة من فريقها الاستشاري من الخبراء الآراء اليوم الخميس قبل اتخاذ قرار رسمي من قبل فريق عمل مكافحة الفيروسات.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت حالة الطوارئ في 7 أبريل لطوكيو وست محافظات أخرى. لكن أعداد الإصابات استمرت في الارتفاع في المحافظات الأخرى أيضًا.

وقد أصدرت بعض المحافظات، بما في ذلك أيتشي إعلان حالة الطوارئ الخاصة بها بعد أن شهدت ارتفاعات في حالات جديدة.

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