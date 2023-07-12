زيلينسكي وحيدًا في قمة الناتو.. صورة اجتاحت منصات التواصل

البوابة - أثارت صورة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى حضوره قمة فيلنيوس 2023 لحلف الناتو المقامة أمس في ليتوانيا جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وفي الصورة المتداولة، شوهد زيلينسكي يقف وحيدًا على المنصة الرئيسية لزعماء الدول المشاركة في القمة، بينما انشغل الزعماء الآخرين في الحديث معًأ على شكل مجموعات وثنائيات.

وفي الوقت الذي كانت تستمتع أولينا، زوجة زيلينسكي مع إحدى الحاضرات في القمة، شوهد زيلينسكي وحيدًا على الرغم من أنه محاطٌ بزعماء العالم بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته ماريا بيجونا جوميز فرنانديز وقادة العالم الآخرون.

ونشر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة زيلينسكي وعلّق عليها: "النهاية"، فيما علّق شخص آخر: "هل هناك مجموعة مكروهة من الناس على وجه الأرض؟ ومع ذلك يبدو أنهم يتم انتخابهم باستمرار !!!".

وقال أحد مُعلّق آخر: "صورة واحدة بـ 1000 كلمة".