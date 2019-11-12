"سأكون زوجة صالحة".. لقطات مسربة من زفاف ملك ماليزيا السابق والحسناء الروسية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو من حفل زفاف ملك ماليزيا السابق السطان محمد الخامس وحامل لقب ملكة جمال موسكو 2015 "أوكسانا فودودينا".

وأشارت الصحيفة الى أن حفل الزفاف، الذي تميّز بالترف والكثير من الفخامة، في 22 نوفمبر 2018 في قاعة بارفيخا للحفلات الموسيقية.

وظهر الثنائي في مقطع الفيديو وهما يقسمان على الوفاء إلى الأبد لبعضهما البعض، في الوقت الذي قدمت العروس "أوكسانا" وعدًا بأن تكون زوجة صالحة وأمًا لأبنائهم المستقبليين وتتعهد بعدم ترك حبيبها في الحزن والفرح.

ثم يرد السلطان محمد بالقول: "أشكرك يا أرنبي (كروليك باللغة الروسية) وأنا تشيبوراشكا (حيوان خيالي بعينين وأذنين كبيرتين في أفلام الكرتون الروسية) الخاص بك وأضاف، أتمنى لنا السعادة والفرح".

وبعد حفل الزفاف بأسابيع، يتنازل الملك عن عرشه واحتفظ فقط بلقب سلطان كيلانتان، وفي شهر أيار/ مايو، أنجبت "أوكسانا" ابنًا وأطلقت عليه اسم "اسماعيل ليون"، وفي 17 يوليو/ تموز أصبح معروفًا عن طلاق الزوجين.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطان الماليزي ما زال يرفض الاعتراف بالطفل على أنه ابنه، وبأنها أنجبته من "رجل آسيوي" في الوقت الذي تصر فيه "أوكسانا" على إجراء فحص للحمض النووي من أجل اثبات أبوته.

بالامس، كشفت مصادر مطلعة للصحيفة البريطانية يأن السلطان محمد وضع "شروطًا" من أجل التوصل الى تسوية نهائية مع طليقته.

وتتضمن شروط السلطان محمد الخامس ما يلي: