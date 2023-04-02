سائل أسود يتدفق من نافورة في روما.. وحديث عن نهاية العالم

البوابة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يرصد سائلًا أسود اللون يتدفق داخل نافورة رومانية أثرية موجودة وسط ساحة اسبانيا أو بيازا دي اسبانيا - Spain Square in Rome والتي تعد واحدة من أهم معالم السياحة في روما.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المياه السوداء وهي تتدفق داخل النافورة في مشهدٍ أثار حالة من الهلع والصدمة لدى الكثيرين الذين تسائلوا عن مصدر المياه السوداء وما إذا كان هذا المشهد ينذر بكارثة طبيعية ستحدث قريبًا أم لنهاية العام.

سائل أسود في نافورة ساحة اسبانيا

♠️ Roma - Tinta di nero l'acqua della fontana della Barcaccia 🚰



E' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'emergenza siccità che mette in crisi l'agricoltura, la produzione di energia... insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili. pic.twitter.com/AROZ0oU8CX — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) April 1, 2023

وطرح متداولو مقطع الفيديو الكثير من التساؤلات حول سبب تحول مياه النافورة الأثرية إلى اللون الأسود القاتم، ليتبن لاحقًا بأن المشهد ما هو إلا نتيجة غارة جديدة شنها أعضاء منظمة "لاست جنرايشن - last generation" من أجل لفت أنظار العالم لقضيتهم التي يروها مصيرية والمتعلقة بالمناخ.

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية بأن ثلاثة نشطاء، رجلين وامرأة، صبوا السائل الأسود في مياه النافورة وسط صدمة العشرات الذين تجمعوا بالقرب من النافورة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

وتعمد النشطاء على صب الكربون السائل في مياه النافورة قبل أن يوقفهم عناصر في الشرطة الإيطالية.

لماذا السائل الأسود؟

ذكرت منظمة "لاست جنرايشن – Last Generation" في بيان أن الهدف من صب مادة الكربون الأسود في مياه النافورة الأثرية بمثابة "إنذار بسيناريو نهاية العالم الذي نتجه نحوه".

وذكرت المنظمة في بيانها إلى أن السائل الأسود سيكون بمثابة صورة متسارعة على عوامل الجفاف والفيضانات المدمرة اللذين سينهيان الحياة على الأرض.

نشطاء المناخ يربكون العالم

شهدت عدة متاحف ومحلات تجارية وشركات عالمية أعمال تخريب متعمد بهدف لفت أنظار العالم إلى قضيتهم المفصلية والمتعلقة بالتغير المناخي".

وقامت عدة منظمات تعنى بهذا الشأن بتنظيم العديد من الاحتجاجات السلمية لكنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى أعمال تخريبية مستفزة ومنها التخريب المتعمد للكثير من الأعمال الفنية التاريخية من خلال صب السائل الملون عليها أو وضع مادة لاصقة عليها.

ولم يكتفِ النشطاء بهذا القدر من التخريب، إذ شوهدوا أيضًا وهم يرمون الحساء والبطاطا المهروسة على مواقع تراثية مختلفة فيما تعمد آخرون على سكب كميات كبيرة من الحليب واللبن داخل عدة متاجر في أوروبا.