سابين شميتز: وفاة بطلة سباقات السيارات ومقدمة برنامج Top Gear عن 51 عامًا

توفيت مقدمة برنامج Top Gear السابقة "سابين شميتز" - التي اشتهرت بكونها المرأة الوحيدة التي فازت بسباق نوربورغرينغ 24 ساعة - عن عمر يناهز 51 عامًا.

وكانت "شميتز" قد أعلنت العام الماضي إصابتها بالسرطان في عام 2017.

وأصبح اسم "شميتز" مرادفًا لـ"سباق نوربورغرينغ"، وهي حلبة بطول 14 ميلًا في ألمانيا تشتهر بأنها الأقوى في العالم.

وفازت "شميتز" في سباق السيارات المتجول لمدة 24 ساعة على الحلبة مرتين، في عامي 1996 و 1997، حيث كانت تقود سيارة BMW M3.

وأصبحت "شميتز" تُعرف باسم "ملكة نوربورغرينغ" حيث دارت حول المضمار أكثر من 20000 مرة.

واكتسبت "شميتز" لاحقًا استحسانًا لظهورها في برنامج Top Gear في عام 2004، وفي 2016 انضم إليها "كريس إيفانز" في تقديم البرنامج.

وسيتم تخصيص حلقة يوم الأحد من Top Gear لـ"شميتز"، مع كلير بيزي، المنتج التنفيذي، قائلة: "سابين كانت عضوًا محبوبًا في عائلة Top Gear وفريق تقديم منذ عام 2016، حيث ظهرت لأول مرة في البرنامج في عام 2004، وكل من كان من دواعي سروري العمل معها في الفريق، نحن حالة صدمة من هذا الخبر".

وتابعت: "كانت سابين تشع بإيجابية، وكانت دائمًا مبتسمة بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور - وكانت قوة من قوى الطبيعة للسائقات في عالم السيارات".

وقال "كريس هاريس" مقدم برنامج Top Gear إن "شميتز" كانت "شخصًا رائعًا وقويًا ومضحكًا" بينما قال مقدم البرنامج السابق "جيريمي كلاركسون" بتغريدة بأنها "شخص مشمس ومليء بالفول".

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