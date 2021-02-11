ساعة أمير قطر "الكلاسيكية" تلفت الأنظار في يوم قطر الرياضي 2021

حظي ظهور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في يوم قطر الرياضي 2021 بنسخته العاشرة على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ركزوا على إطلالته الرياضية وساعته الكلاسيكية.

وبحسب الصور التي التقطت للأمير برفقة بناته وهم يمارسون رياضة المشي في أحد شوارع الدوحة، فقد ظهر لفتت ساعته أنظار المهتمين بعالم الأزياء الذين أكدوا بأنه دائمًا ما يتم مشاهدته مرتديًا نفس الساعة منذ أعوام.

مواصفات الساعة

الساعة من رولكس

مصنوعة من الذهب الأبيض بحجم 41 مم.

الإندكس من الباقيت

والسفاير الأزرق للرقمين 6 و 9

الحجم: 41 مم

المعدن: ذهب أبيض

المحرك: أوتوماتيك

التعقيدات: يوم والتاريخ

السعر: تم ايقاف تصنيعها وسعر السوق تقريبًا 14 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 168 ألف ريال قطري و46.315 ألف دولار أمريكي.

اليوم الرياضي القطري

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

حُدد "اليوم الرياضي للدولة" بيوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيًا من الحياة اليومية للفرد.

وتأتي أهمية تنظيم اليوم الرياضي في دولة قطر كل عام، لإعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

هذا العام، أقيمت جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي بصورة فردية فقط وذلك للحد من تفشي وباء "كورونا" المُستجد، مثل رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجة، ولا يسمح بالرياضات التي تستدعي تلامسًا جسديًا مثل مباريات الكرة.

ولا يسمح كذلك بالرياضات التي يتنافس فيها عدة فرق في مساحة محدودة، بالإضافة إلى عدم السماح بالحضور الجماهيري في أماكن ممارسة النشاطات الرياضية أثناء اليوم الرياضي، وذلك بناء على خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة "كورونا" في دولة قطر، ودرءا لانتشاره وحرصا على سلامة المجتمع.

وتتم جميع الأنشطة الرياضية المرتبطة باليوم الرياضي في أماكن خارجية مفتوحة في الهواء الطلق، وتمنع ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى عدم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية في المدارس والأندية.

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