تميم بن حمد يحتفل باليوم الرياضي بملابس كاجوال على الممشى

تحتفل دولة قطر باليوم الرياضي هذا العام بطريقة استثنائية جديدة في ظل تفشي وباء "كورونا" المُستجد وذلك بهدف التأكيد على أن ممارسة الرياضة هي سلوك صحي واجتماع لا غنى عنه.

وشهدت المماشي والحدائق العامة والمتنزهات في العاصمة الدوحة مشاركات فردية منذ ساعات الصباح الأولى كان في مقدمتهم الأمير تميم بن حمد وعائلته اللطيفة.

في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غنى عنه، متمنيا للجميع يوما ممتعا. pic.twitter.com/QPNlQuDCM6 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 9, 2021

وحرص الأمير القطري على ارتداء ملابس كاجوال خلال مشاركته بهذا الحدث الرياضي الذي تحتفل به دولة قطر في الـ9 من فبراير من كل عام.

وحظيت مشاركة الأمير تميم في هذا الحدث الرياضي المميز على إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأن الفيروس لم يقف عائقًا أمامه للمشاركة في اليوم الرياضي هذا العام، حيث اتخذت كافة مؤسسات الدولة احترازات وتدابير مشددة لضمان سلامة وأمان الجميع في هذا اليوم.

ونشر الأمير تميم صورًا لمشاركته بهذا الحدث الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتعليق: "في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة، تبقى ممارسة الرياضة سلوكًا صحيًا واجتماعيًا لا غنى عنه، متمنيًا للجميع يومًا ممتعًا".

اليوم الرياضي القطري

كما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأنشطة الرياضية التي أقيمت بهذا اليوم الذي شهد إقبالًا من المواطنين والمقيمين خاصة على رياضة المشي وركوب الدرجات والسباحة وبعض الرياضات المختلفة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من ترك المسافات الآمنة وارتداء الكمامة.

وتقام جميع الأنشطة الرياضية هذا العام بشكل فردي مثل رياضة المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات، ولا يسمح بالرياضات التي تستدعي تلامسًا جسديًا مثل مباريات الكرة.

كما لم يسمح كذلك بالرياضات التي يتنافس فيها عدة فرق في مساحة محدودة، بالإضافة إلى عدم السماح بالحضور الجماهيري في أماكن ممارسة النشاطات الرياضية أثناء اليوم الرياضي، وذلك بناء على خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة "كورونا" في دولة قطر، ودرءا لانتشاره وحرصًا على سلامة المجتمع.

يذكر أن دولة قطر تولي اهتمامًا لليوم الرياضي وذلك من أجل إعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام.

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