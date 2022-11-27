ساعة هيرفي رينارد تلفت الأنظار في كأس العالم.. إليك سعرها

يحرص عدد من نجوم الرياضة على نقل المنافسة بينهم خارج المستطيل الأخضر نحو ميادين جديدة وتحديدًا ميادين الساعات والمجوهرات وهذا ما نراه واضحًا لدى مشاركاتهم في الأحداث الرياضية الهامة أو حتى في كواليس اللقاءات الرياضية.

وتزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، تتجه أنظار مشجعي الأخضر نحو المدرب هيرفي رينارد الذي تحوّل إلى "بطل" بعدما قاد المنتخب السعودي نحو الفوز التاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وفي الوقت الذي انشغل كثيرون بالبحث عن تفاصيل تتعلق بالفرنسي هيرفيه رينارد، ركز آخرون على ساعة هيرفي رينارد والتي ظهرت في نهاية اللقاء الذي جمع المنتخب السعودي ونظيره البولندي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي نهاية اللقاء، ظهر المدرب الفرنسي وهو يقبل رأس اللاعب السعودي عبد الإله المالكي ولفت الأنظار بالساعة التي كان يرتديها الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل ساعة هيرفي رينارد .

ساعة هيرفي رينارد

ولفتت ساعة هيرفي رينارد أنظار المهتمين بعالم الساعات والمجوهرات،والتي نستعرض تفاصيلها في السطور التالية:

ماركة الساعة: هوبلو - Hublot

هوبلو - Hublot الموديل: بيق بانق يونيكو ورلد بوكسنق كاونسل - Big Bang Unico World Boxing Council

بيق بانق يونيكو ورلد بوكسنق كاونسل - Big Bang Unico World Boxing Council الإصدار: محدود من 100 قطعة في جميع أنحاء العالم

محدود من 100 قطعة في جميع أنحاء العالم الحجم: 45 مم

45 مم القالب: سيراميك

سيراميك المحرك: أوتوماتيك

أوتوماتيك احتياطي الطاقة: 72 ساعة

72 ساعة الوظائف: كرونوقراف وتاريخ

كرونوقراف وتاريخ السعر: 8.750 دينار كويتي – 28.300 ألف دولار أمريكي - 106 ريال سعودي

التصميم: خزفية خضراء مصقولة ومسطحة بدقة 45 مم متوجة بإطار مصنوع من نفس المادة وحركة ذاتية الملء.

خزفية خضراء مصقولة ومسطحة بدقة 45 مم متوجة بإطار مصنوع من نفس المادة وحركة ذاتية الملء. ساعة المشاهير: مايك تايسون، جورج فورمان، إيفاندر هوليفيلد، شوجار راي ليونارد.

هيرفي رينارد يقبل رأس المالكي

حظيت اللقطة التي قبّل بها مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم هيرفي رينارد رأس اللاعب عبد الإله المالكي على إعجاب المشجعين السعوديين والتي جاءت لرفع معنويات اللاعب السعودي بعد الخطأ الذي ارتكبه والذي أسفر عن تسجيل اللاعب البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح بلاده.

وقام المدرب الفرنسي بتقبيل رأس اللاعب المالكي بعد استبداله مع نهاية الشوط الثاني لتحفيزه والشد من آزره بعد خسارة المنتخب السعودي أمام البولندي بهدفين مقابل هدف.