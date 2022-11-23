بعدما بكت فرحًا للمنتخب السعودي .. من هي زوجة المدرب هيرفي رينارد

نجح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في صنع الحدث يوم أمس الثلاثاء حين فجّر المنتخب السعودي لكرة القدم إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوزه على المنتخب الأرجنتيني المرشح لإحراز لقب مونديال قطر.

وبعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي، أصبح المدرب رينارد حديث الجماهير السعودية العربية التي بدأت البحث عن تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الكروية وكذلك التعرف على زوجته وأبناءه.

عائلة هيرفي رينارد في مدرجات لوسيل

حرصت عائلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على التواجد في مدرجات لوسيل من أجل تقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب السعودي في هذا اليوم التاريخي.

وتناقلت الجماهير السعودية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي لم تتمكن فيه زوجة هيرفي رينارد، السنغالية فيفيان دياي، من حبس دموعها فرحًا بفوز المنتخب السعودي وسط محاولات من والدة رينارد لتهدئتها.

من هي زوجة هيرفي رينارد

ومثلما تسبب رينارد في إحداث ضجة عالمية منذ يوم أمس الثلاثاء، فعلت زوجته السنغالية الشيء ذاته، حين تصدرت عناوين الصحف العربية والغربية بعدما شوهدت وهي تذرف دموع الفرح في مدرجات لوسيل.

وتوجهت الجماهير العربية والغربية نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة زوجة هيرفي رينارد.

من هي فيفيان دياي

الاسم: فيفيان دياي

فيفيان دياي الجنسية: السنغال

الحياة الشخصية لفيفيان دياي

فيفيان دياي مع زوجها السابق برونو ميتسو

كانت فيفيان متزوجة من مدرب منتخب السنغال برونو ميتسو الذي توفي بسبب السرطان في عام 2013.

بعد وفاة زوجها الأول، بدأت دياي نشاطها التجاري في المغرب حيث عاشت هناك.

خلال تواجدها في المغرب، تعرفت فيفيان على رينارد عندما كان مدربًا للمنتخب المغربي.

بعد سنوات أعلن رينارد ارتباطه بالسنغالية فيفيان دياي.

ذكرت تقارير إخبارية أن الثنائي رينارد وفيفيان يخططان للزواج قريبًا.

تمتلك فيفيان دياي متجرًا رياضيًا في مركز تسوق بالدار البيضاء.

من هو هيرفي رينارد

هل سبق لك أن بحثت عن سيرة هيرفيه رينارد؟ هذا هو المكان المناسب في الوقت المناسب حيث نكشف عن تاريخ هيرفي رينارد وسيرته الذاتية ومسيرته المهنية.

سيرة هيرفي رينارد

ولد هيرفيه رينارد في 30 سبتمبر 1968 في إيكس ليه با ، أوفيرني رون ألب ، فرنسا.

لعب كمدافع عن الفرق الفرنسية AS Cannes و Stade de Vallauris و SC Draguignan في مسيرة لعب استمرت من 1983 إلى 1998 قبل أن يتقاعد ليجد مهنة جديدة.

عرف بمساهمته السابقة كمدرب للمنتخب الزامبي الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2012.

يُعد أول مدرب يفوز بكأس كأس الأمم الأفريقية مرتين مع دولتين مختلفتين كما فاز بكأس إفريقيا للأمم 2015 مع كوت ديفوار.

عمل هيرفي كمدرب مساعد لكلود لو روي لمنتخب غانا الوطني.

أحدث المدرب هيرفي رينارد ضجة كبيرة في مونديال قطر 2022 بعد العودة الرائعة للمنتخب السعودي من تأخره بهدف ليهزم الفريق الأرجنتيني الصلب بقيادة ليونيل ميسي.

عمر هيرفي رينارد

ولد هيرفي رينارد في 3 سبتمبر 1968، لذلك يبلغ من العمر 45 عامًا.

مهنة هيرفي رينارد

يقضي هيرفي رينارد وقتًا ناجحًا في مسيرته التدريبة.

بدأ كمدرب مساعد وهو الآن يصنع التاريخ في كأس العالم مع الأداء الرائع للمنتخب السعودي.

راتب هيرفي رينارد

يتقاضى المدير الفني للمملكة العربية السعودية، هيرفي رينارد ، 100،000 دولار شهريًا.

زوجة هيرفي رينارد

هيرفي رينارد على علاقة مع فيفيان دياي زوجة المدرب السنغالي الراحل برونو ميتسو.

أطفال هيرفي رينارد

هيرفي رينارد لديه ثلاثة أطفال. فتاتان وصبي واحد. أسمائهم كانديد رينارد وأودري رينارد وكيفن رينارد.

القيمة الصافية لـ هيرفي رينارد

تبلغ القيمة الصافية المقدرة لـ هيرفي رينارد 2 مليون دولار.