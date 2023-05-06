سبب وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

البوابة - نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي الذي وافته المنية اليوم السبت، 6 مايو.

وعبر وسم #عبيد_العتيبي، نعت النخب الإعلامية في الكويت الإعلامي الراحل سائلة الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكتب الشاعر خالد الشيباني تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين تويتر جاء فيها: "تُوفي صباح اليوم الأخ والجار العزيز المذيع عبيد العتيبي، غفر الله له ورحمه، وأسكنه فسيح جنانه، وجعل ما أصابه من سقم ومرض رفعة في درجاته، وزيادة في حسناته وتكفيرًا لسيئاته، وسيصلَّى عليه، عصر اليوم، في مقبرة الصليبخات، عزائي لأهله وذويه".

يذكر أن العتيبي يعد أحد أبرز وأشهر الشخصيات الإعلامية في الكويت، إذ بدأ مشواره الإعلامي منذ عام 1982م مقدمًا للكثير من البرامج، مثل:

سوالف الليل

الليلة مغنى

مساء الخير يا كويت

ولمع اسم العتيبي في الساحة الإعلامية بشكل كبير، لاسيما بعد النجاح الذي حققه عند تقديمه لبرامج مختلفة في الفترتين الصباحية والمسائية.

سبب وفاة عبيد العتيبي

ذكرت تقارير إخبارية أن وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، اليوم السبت، جاءت بعد تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والرئتين، أدخلته العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت قبل أسابيع.

وذكرت هذه التقارير أن العتيبي عانى من مضاعفات وآلام في القلب بعد إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى تعرضه بجلطة قلبية أثناء تواجده في المستشفى.

وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية وتركيب دعامات للقلب، إلا أن صحته تدهورت بعد ذلك إلى أن أعلنت وفاته اليوم السبت.